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Giriş Tarihi: 12.8.2021 13:22 Son Güncelleme: 12.8.2021 13:46

Son dakika: İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 10 şüpheli yakalandı!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Son dakika: İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 10 şüpheli yakalandı!

Son dakika: İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a 7 farklı ilçede operasyon yapıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son dakika: İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beykoz, Esenyurt, Esenler ve Küçükçekmece'de 12 farklı adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 10 şüpheli yakalandı | Video

Geçtiğimiz yılarda terör örgütü DEAŞ'a bağlı faaliyet yürütmüş olan ve halen terör örgütü DEAŞ'a bağlı faaliyet yürüten 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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Son dakika: İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 10 şüpheli yakalandı!
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