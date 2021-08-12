Spor adamlarından Mansur Yavaş’a çağrı! BELPA’yı derhal aç





DEMİR: "SPORCULARIMIZA VE HALKIMIZA BÜYÜK KATKILARI OLAN TESİSİMİZE YENİDEN KAVUŞMAK İSTİYORUZ"

Yağmur Demir: (Lisanslı Buz Pateni ve Curling Sporcusu): "Ankara'da bulunan Bahçelievler Buz Pisti Sarayı benim için çocukluğumun en güzel anılarını barındıran; dostluğu, arkadaşlığı, disiplini ve takım olarak hareket etmeyi öğrendiğim bir merkezdi.

Küçük yaşlardan itibaren sporun önemini kavramama yardımcı olmasının yanı sıra eğitim hayatımda düzenli bir çalışma sistemi edinmeye de yardımcı olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Sadece buz sporlarına ilgi duyan insanların kullandığı bir tesis olmamakla birlikte, tesisin bahçesinde yer alan paten heykeli bu spor tesisini aynı zamanda bir buluşma durağı ve hatta Ankara için ikonik bir nokta haline getirmiştir.

Geçmiş dönemlerde yapılan TV programlarının etkisiyle halkımız bu spora merak salmış, kitleler halinde artarak tesisin kullanımını arttırmıştır. Bu durum tesisin sadece lisanslı sporculara yönelik değil aynı zamanda amatör olarak bu sporu yapmak isteyenlerin de kullanımına uygun olduğunun en büyük kanıtıdır.

Ne var ki bahsettiğimiz bu tesis son dönemlerde faaliyetlerine ara vermiş, başta sporcular olmak üzere buz sporları meraklıları da bu güzel tesisten mahrum kalmıştır. Dokuz aydır kapalı olan tesisin tekrar ne zaman faaliyete geçeceği belirli olmamakla birlikte, bu konu üzerinde hiç bir açıklama da bulunmamaktadır.

Bizler de çocukluğumuzun geçtiği, Ankara'da yaşayan her insanın hayatında en az bir kez geldiği; sporcularımıza ve halkımıza büyük katkıları olan tesisimize yeniden kavuşmak için gün sayıyor, gerekenin en kısa sürede yapılması için belediyemizin desteğini bekliyoruz."