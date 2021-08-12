THY’den sel felaketi yaşanan şehirler için ücretsiz bilet değişiklik ve iade hakkı

THY'nin resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, sel felaketinin yaşandığı Sinop, Zonguldak ve Kastamonu'ya kalkışlı, varışlı ve aktarmalı tüm THY ile AnadoluJet uçuşlarına bilet alan yolculara bazı haklar tanındığı bildirildi.

REZERVASYON VE GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ ÜCRETSİZ YAPILACAK

Buna göre 11 Ağustos ve öncesinde bu şehirlere alınan biletler, 22 Ağustos tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla rezervasyon ve güzergah değişiklikleri ücretsiz yapılacak.