Yangınzede çiftçinin dürüstlüğü Başkan Erdoğan’ı duygulandırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti MYK
'nın en önemli gündem maddesi orman yangınları oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Türkiye
'nin ciğerlerinin yanmasına neden olan yangınlara müdahale ile ilgili atılan adımları, yapılanları anlattı. MYK üyeleri de bölgeye yaptıkları ziyaretlerde gördüklerini, önerilerini paylaştı.
Erdoğan, yangın bölgelerine yaptığı ziyaret sırasında yaşadığı ve kendisini duygulandıran bir olayı paylaştı. Erdoğan, temasları sırasında yangında evinin önündeki hem araba hem de traktörünü kaybeden iki çiftçi ile de sohbet ettiğini belirterek, şöyle dedi: Traktör ve araçlarını kaybeden vatandaşlarımız için hemen traktör fabrikası sahibi bir işadamını arayarak vatandaşlarımıza traktör göndermesini istedim. Kendisine sıfır traktör geleceğini öğrenen vatandaşımız, 'Benim traktörüm eskiydi, siz bana sıfır veriyorsunuz. Ben bunu kabul edemem' dedi. Ben de alması konusunda ısrar ettim. Bir süre direndi. Bizim insanımız işte böyle...
HAYVANLAR DA TEMİN EDİLSİN
: Erdoğan, hayvanlar konusundaki kayıpların da bir an önce giderilmesini istedi. Bazı MYK üyeleri, telef olan hayvanlar yerine para değil hayvan verilmesinin daha doğru olacağı yönünde görüş bildirdi.
DAHA ÇOK MİLLETVEKİLİ SAHADA OLSUN
: Yangın bölgesinde 20 AK Partili
milletvekilinin bulunduğu bilgisinin paylaşılması üzerine Erdoğan, "Daha fazla milletvekilini görevlendirin. Vatandaşı dinlesin" dedi.
'YENİ EVLERİNİ TEK KURUŞ ALMADAN 1 YILDA TESLİM EDİN'
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK'da traktörle ilgili çiftçilerle yaptığı duygu dolu sohbeti anlattıktan sonra bölgede evi yanan felaketzedelerin mağduriyetinin de hızla giderilmesi talimatını vererek kurmaylarına "Böyle insanları kredi ile falan uğraştırmayın. TOKİ
'peşinat istiyor' deniyor. Tek kuruş almadan evlerini yapıp bir yıl içinde teslim edin" dedi.