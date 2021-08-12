Yaralandılar, sargı beziyle yeşil vatana koştular

Türkiye
'nin birçok noktasında çıkan orman yangınları ekiplerin ve gönüllülerin özverili çalışmasıyla tamamen sönme noktasına getirildi. 'Yeşil Vatan' için seferberlik ruhuyla verilen mücadeleden her geçen gün 'İşte Türkiye budur' dedirten gurur verici hikayeler ortaya çıkıyor. Aydın
'da görevli orman işçisi Tunay Doğan
, Muğla
'daki yangınlarla mücadele sırasında sağ bileğinde çatlaklar meydana gelmesine rağmen rapor almayı kabul etmeyerek, ekibinin yanında olmaya devam etti. CEKUT ekibinden Can Murat Bostan
ve Selman Sungun
da el- ayak bileklerinde çatlak ve kırıklara rağmen ille de vatan diyerek yangınla mücadeleyi bırakmadı.
HER ŞEY VATANIMIZ İÇİN
MUĞLA Köyceğiz
'e görevli olarak giden CEKUT (Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Arama Kurtarma timi) ekibinde görevli 4 kişi, yangın hortumunun rekor denilen bağlantı noktasının patlaması sonucu yaralandı. Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan ikisi ayakta tedavi oldu. Diğer iki personelden ekip lideri Can Murat Bostan'ın ayak bileğinde çatlak, Selman Sungun'un ise yüzük parmağında kırık tespit edildi. Tedavilerinin ardından hastaneden taburcu olan Bostan ve Sungun, son kıvılcım sönene kadar yeşil vatanı korumak için görevlerine devam etmek istediklerini söyledi. Adalet Bakanı Gül, sosyal medya hesabından yaralanan personellere geçmiş olsun dileklerini iletirken "Arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz" dedi. Hortumun basıncıyla 10 metre fırladığını anlatan Selman Sungun "Kısa süreli bilinç kaybı yaşadım. Sağ yüzük parmağım kırıldı. Bakanımıza görevimize devam etmek istediğimizi söyledik. Her şey vatan için" dedi. Ayak bileği çatlayan Can Murat Bostan da "Biz buraya ekip olarak geldik. Yaralı da olsak yangına müdahaleye devam etmek istedim" diye konuştu.
ÇAY, SU TAŞIRIM YİNE DE EKİBİMİ YALNIZ BIRAKMAM
AYDIN'DA görevli orman işçisi Tunay Doğan, Muğla'daki yangınlarla mücadele sırasında arazözün üstünden düştü, sağ bileğinde çatlaklar meydana geldi. Doktor rapor vermek istedi ancak Doğan ekip arkadaşlarını yalnız bırakmak istemedi. Raporu kabul etmeyerek görevine devam eden Doğan, "Bir ekmeği bölüştüğüm arkadaşlarımı yalnız bırakmak istemedim. Tek elimle ekip arkadaşlarıma su taşıyorum, çay demliyorum. Biz orman işçileri olarak gece gündüz çalışacağız. Bizi vazgeçiremezler. Nişanlım da endişelendiği için rapor almamı istedi. Ona 'Bugün kol kırılır yarın cenazemiz gelir, hazırlıklı olmalısın' dedim" diye konuştu.
'ALEVLERE KARŞI SAVAŞIRKEN KENDİNİZİ DÜŞÜNMÜYORSUNUZ'
MERSİN Aydıncık'taki orman yangınına müdahale için Eskişehir'den bölgeye giden ekipte yer alan ve rüzgarın etkisiyle yükselen alevlerin arasında kalarak kolundan ve boynundan yaralanan Ümit Işıkel, Eskişehir'deki tedavisi sonrası arkadaşlarının yanına döneceği günü bekliyor. Işıkel, "Aklım hâlâ yeşil vatanda. Doğa sevgisi olmayan kişi vatanını sevmez. Ateşin içine dalıyoruz. O an kendimize zarar geleceği aklımızın ucundan geçmiyor" dedi.