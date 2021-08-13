28 bıçak darbesi canavarca his sayılmadı! Mahkemenin açıklaması şaşırttı





MÜEBBET HAPİS CEZASI



Ankara 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından Ramazan Dirgen'e dava açıldı. Dirgen savunmasında, Nazmiye Koyuncu ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu ve Koyuncu'nun kendi eşinden doğacak bebeğini aldırması için kendisine baskı yaptığını söyleyerek, tartıştıklarını ve bir anlık öfkeyle cinayeti işlediğini ileri sürdü. Mahkeme heyeti, sanık Dirgen'e, eyleminin 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' olmadığı kanaatiyle 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Sanığa 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçundan 9 yıl ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 1,5 yıl hapis cezası daha verildi.