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Giriş Tarihi: 13.8.2021

4 terörist etkisiz hale getirildi

4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçik'ten terör örgütü PKK/ YPG'ye darbe. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı. ANKARA
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4 terörist etkisiz hale getirildi
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