4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı
'ndan (MSB), Irak
'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek
bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı
ve Fırat Kalkanı
bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçik'ten terör örgütü PKK/ YPG'ye darbe. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı. ANKARA