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Giriş Tarihi: 13.8.2021

Acılı bekleyiş

İLHAN DEMİRCİOĞLU
ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Acılı bekleyiş
Kastamonu Bozkurt'u vuran selde yıkılan binalarda arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Ailelerinden haber alamayanlar ise, yıkılan binanın karşısında endişeli şekilde bekliyor. Mehmet Yalçın, yıkılan binada oturan ablasıyla en son 16.20'de konuştuklarını ve ablasının ailesiyle 1. kattan 8. kata çıktığını söyleyerek "Onlara niye çıkıyorsunuz, sel geliyor götürür sizi dedim. 'Helikopter istedik, geliyor' dediler. Yan dairede de eniştem Orhan'ın anne ve babası oturuyor. Onlar çıkmışlar ama bunlar çıkamamışlar. İki yeğenim vardı. Çok korkuyorlardı" dedi. Dünden beri oğlu, gelini ve torunlarından haber alamadığını söyleyen Ayşe Kalabalık ise, "Yıkılan binada yaşıyorlardı. Ben yan dairede oturuyorum, ben kaçtım onlar kaçamamış" diye konuştu.
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Acılı bekleyiş
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