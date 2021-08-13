Acılı bekleyiş

Kastamonu Bozkurt
'u vuran selde yıkılan binalarda arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Ailelerinden haber alamayanlar ise, yıkılan binanın karşısında endişeli şekilde bekliyor. Mehmet Yalçın
, yıkılan binada oturan ablasıyla en son 16.20'de konuştuklarını ve ablasının ailesiyle 1. kattan 8. kata çıktığını söyleyerek "Onlara niye çıkıyorsunuz, sel geliyor götürür sizi dedim. 'Helikopter istedik, geliyor' dediler. Yan dairede de eniştem Orhan'ın anne ve babası oturuyor. Onlar çıkmışlar ama bunlar çıkamamışlar. İki yeğenim vardı. Çok korkuyorlardı" dedi. Dünden beri oğlu, gelini ve torunlarından haber alamadığını söyleyen Ayşe Kalabalık
ise, "Yıkılan binada yaşıyorlardı. Ben yan dairede oturuyorum, ben kaçtım onlar kaçamamış" diye konuştu.