AFAD sel afetinin bilançosunu açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında afet bölgesi ilan edildiği bilgisini verdiği sel bölgesiyle ilgili AFAD yazılı bir açıklama yaptı.

AFAD, Batı Karadeniz Bölgesi'nde Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta etkili olan sel felaketine ilişkin ayrıntılı bir açıklama kitapçığı yayımladı. Sel afeti ile ilgili soru ve cevaplar başlığı ile yayımlanan kitapçıkta, sel felaketinden etkilenen yerler, yürütülen çalışmalar, müdahaleler, çalışmaların nasıl ve ne şekilde yürütüldüğü bilgisi de yer aldı.

SEL AFETİ İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR

Sel afetinden hangi bölgeler etkilenmiştir?

11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilenmiştir. Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlanmıştır.

Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 29, Sinop'ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir.

Türkiye'de afet ile mücadele çalışmaları nasıl yürütülmektedir?

Türkiye'de afet ile mücadele çalışmaları, Türkiye Afet Müdahale Planı dâhilinde yürütülmektedir. Aralık 2013'de yürürlüğe giren Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), Türkiye'de yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara etkin müdahale için görev alacak, kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri kapsamaktadır. Entegre planlama yaklaşımı ve modüler yapısıyla afet sırasındaki operasyon risklerini en aza indirecek bir sistem olarak tasarlanmıştır. TAMP ile afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanması amaçlanmıştır.

TAMP'a göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştır.

Kurtarma çalışmalarında hangi kurumlar yer almaktadır?

Türkiye'de arama-kurtarma çalışmaları ile ilgili bütün ilgili birimlerin bu konuda özellikle uzmanlaşmış ekipleri bulunmaktadır. Bu, devletimizin arama-kurtarma faaliyetlerine vermiş olduğu önemi göstermektedir. Bu birimlerin yanı sıra devlet ile koordineli faaliyetler yürüten, arama-kurtarma faaliyetleri üzerine uzmanlaşmış sivil toplum kuruluşlarımız da resmi ekipler ile beraber organize bir şekilde çalışmaktadır.

Kurtarma çalışmalarında yer alan ilgili kurumlar; İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İtfaiye, Genelkurmay Başkanlığı, Polis Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, 112 Acil, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, İl Özel İdaresi, İHH ve YEDAŞ.

Bartın'ın Ulus ilçesinde hâlihazırda kayıp bulunan vatandaşımızın arama çalışmaları AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri ile sürdürülmektedir. Sinop Ayancık ve Kastamonu Bozkurt İlçeleri'nde arama ve kurtarma ekipleri tarafından çalışmalar da aralıksız devam ettirilmektedir.

Afet bölgelerinde kurumlara ait ne kadar araç ve personel görev yapmaktadır?

Sel afetinin yaşandığı Batı Karadeniz'deki üç ilimiz için ilgili kurumlarımız üstün çabalar göstermektedir.

• Bartın'da; 896 personel, 1 arama köpeği, 103 araç, 7 ambulans, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 77 iş makinası, 1 bot ve 6 motopomp,

• Kastamonu'da; 2538 personel, 318 araç, 32 ambulans, 9 helikopter, 1 JİKU, 1 İHA, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 1 mobil harekât merkezi, 1 mobil enerji aracı, 298 iş makinesi, 42 bot ve 54 motopomp, 1 dalgıç pompa, 1 jeneratör, 15 arama köpeği,

• Sinop'ta; 1531 personel ile 10 helikopter, 214 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 27 ambulans, 167 iş makinası, 8 bot ve 5 motopomp, 1 mobil mutfak, 3 arama köpeği arama kurtarma çalışmaları bünyesinde faaliyetler yürütmektedir.

Afet bölgelerine ek birimler sevk edilmekte midir?

Halen görev yapmakta olan bu birimlerin dışında ek birimler de afet bölgelerine sevk edilmeye devam edilmektedir. AFAD' tarafından 12 personel ve 3 araç, Adana İHH'dan 5 personel ve 1 araç, Adana YAKUT'tan 4 personel ve 1 araç, Bursa AFAD'dan 10 personel, 2 araç, Bilecik AFAD'tan 2 personel, 1araç, Kırşehir AFAD'dan 4 personel ve 1 araç ve Nevşehir AFAD'dan 3 personel, 1 araç ve 1 bot ile İstanbul AFAD'dan 1 haberleşme aracı ve 4 personel ile 1 mobil koordinasyon TIR'ın Kastamonu'ya sevki ve çalışmalara katılımı an itibarıyla sağlanmıştır.

Kastamonu'ya yapılan sevklerin yanında Adana AFAD'dan 15 personel, 3 araç, 1 bot, Sakarya Belediye Başkanlığı'ndan 2 personel, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden 1 itfaiye aracı, 1 hizmet aracı, 8 motopomp, 8 dalgıç pompa ve 4 personel, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 2 personel, 2 cenaze nakil aracı da Sinop'a sevk edilmiştir.

Vatandaşlarımızın ne kadarı afet bölgelerinden tahliye edilmiştir?

Vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için afet bölgelerinden başarılı bir şekilde tahliye edilmektedirler. Helikopter ve sahil güvenlik botlarının yoğun olarak kullanıldığı tahliye çalışmaları ile toplam 1738 vatandaşımız tahliye edilmiştir.

İl bazında bakacak olursak; Bartın'ın Ulus İlçesinde sel afeti sonrası 341 afetzede güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Kastamonu'da toplamda 925 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Sinop'un Ayancık ilçesinde de 472 afetzede tahliye edilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri tahliye çalışmalarına katılmakta mıdır?

Türk Silahlı Kuvvetleri sel afeti sırasındaki kurtarma çalışmalarına, yangın afetinde de olduğu gibi ilk günden itibaren dâhil olmuştur. TSK'ya bağlı helikopterler, bölgede gerçekleştirdikleri aralıksız arama-kurtarma çalışmaları ile mahsur kalan toplam 353 vatandaşımızı güvenli bölgelere tahliye etmiştir.

Tahliye edilen vatandaşlarımızın maddi ve manevi durumlarının en iyi şekilde korunabilmesi için özellikle yakınlarının yanına tahliye edilmelerine dikkat edilmektedir.

Afetten etkilenen vatandaşlarımızın beslenme ihtiyaçları hangi kurumlar tarafından, nasıl karşılanmaktadır?

Afetzedelerin acil beslenme ihtiyaçları için afet bölgelerine gerekli araç-gereçler başarılı şekilde ulaştırılmıştır. Özellikle Türk Kızılayı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sağlamış olduğu araçlar ve ekipler, vatandaşlarımızın beslenme ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması için faaliyet yürütmektedir.

Bu bağlamda Türk Kızılay tarafından sel bölgelerinde toplam 223 personel/gönüllü, 9 ikram aracı ve 54 araç görev yapmakta olup; 24.070 sıcak yemek, 14.500 kumanya, 17.172 ikramlık malzeme dağıtımı yapılmıştır.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Sinop'a 1 Mobil Mutfak TIR'ı sevk edilmiş, afetzedeler için yemek pişirme ve dağıtım hizmetine başlamıştır. Jandarma Genel Komutanlığı'nca 1500 kişiye çorba, 450 kişiye soğuk sandviç dağıtımı yapılmış ve faaliyete halen devam edilmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü de Kastamonu'ya 1 Mobil Mutfak TIR'ı sevk edilmiştir.

Afetten etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları nasıl karşılanmaktadır?

Afetten etkilenen vatandaşlarımızın acil barınma ihtiyaçları için, afet bölgelerinin bulunduğu illerdeki öğrenci yurtları afetzedelerin hizmetine sunulmuştur. Bu bağlamda;

• Kastamonu'da öğrenci yurtlarında 3.577 kişilik kapasite ayrılmış olup, 831 vatandaşımıza,

• Sinop'ta acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2.733 kişilik kapasite ayrılmış olup, 148 vatandaşımıza,

• Bartın'da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2.813 kişilik kapasite ayrılmış olup 21 vatandaşımıza,

barınma hizmeti sunulmaktadır.

Yurtların yanında saha barınması için de afet bölgelerine gerekli ihtiyaç malzemeleri iletilmiştir.

Kastamonu'daki olası barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere; 160 çadır, 480 battaniye, 480 yatak, 480 nevresim seti ve 51 mutfak seti bölgeye sevk edilmiştir. Kastamonu'ya ayrıca 4 adet WC konteyneri ulaştırılmıştır. Sinop'un Ayancık İlçesine de Sinop AFAD Lojistik Destek Depo'dan 100 battaniye gönderilmiştir.

Afetzedelere ne kadar acil yardım ödeneği sağlanmıştır?

Devletimiz, eski hayatlarına geri dönebilmeleri için afetzedelere en hızlı şekilde, bütün imkânlarıyla yardım ulaştırmaktadır. Beslenme ve barınma ihtiyaçlarının yanında afetzedelerin diğer acil ihtiyaçlarının karşılanması için ödenekler sel bölgelerinin kullanımına sunulmuştur. AFAD tarafından; Kastamonu'ya 5 Milyon TL, Sinop'a 3 Milyon TL ve Bartın'a 2 Milyon TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ise Kastamonu'ya 5 Milyon, Sinop'a 3 milyon ve Bartın'a 2 milyon ödenek gönderilmiştir. Toplamda gönderilen nakdi ödenek miktarı 20 milyon TL'yi bulmuştur.

Sel afetinin görüldüğü bölgelerdeki enerji ve ulaşım altyapısının durumu nedir?

Sel afetinin enerji dağıtımı altyapısına verdiği zarar, Türkiye'nin enerji altyapısının gücü ve kalitesi nedeniyle sınırlı ve tazmin edilebilir ölçülerde kalmıştır. Bartın'ın genelinde elektrik verilemeyen köy kalmamıştır. Kastamonu genelinde 105 köye, Sinop'ta da 85 köye elektrik verilememektedir. Kastamonu'daki köylere elektrik ulaştırılabilmesi içinde Samsun AFAD'dan 1 mobil enerji aracı bölgeye sevk edilmiştir. Sinop'taki çalışmalarda kullanılmak üzere gebe Samsun'dan bölgeye jeneratör sevk edilmiştir. Kastamonu Bozkurt ilçesinde köylere enerji iletiminin sağlanabilmesi için, 3 adet jeneratör, Sinop Ayancık ilçesinde de 7 adet jeneratör aktif durumdadır.

Ulaşım altyapısı alanında, sel bölgelerindeki havalimanlarını, demiryolu hatlarını ve kıyı yapılarını etkileyen bir sorun yaşanmamıştır. Sel nedeniyle sadece bazı köprülerde zararların yaşandığı gözlemlenmiştir.

• Kastamonu'da; yağışlar nedeniyle Çatalzeytin Köprüsü, Küre İkiçay Köprüsü, Azdavay Köprüsü yıkılmış, Valay-1 Köprüsünün ayaklarında ve Kanlıçay Köprüsünün yaklaşım dolgularında hasar meydana gelmiş, söz konusu bölgelerde yol trafiğe kapatılmıştır.

• Bartın'da; yağışlar nedeniyle Kavlakdibi Köprüsü ve Kumluca 2 Köprüsü yıkılmıştır.

• Sinop'ta; yağışlar nedeniyle İkisu Köprüsünde hasar meydana gelmiştir. Çatalzeytin-Türkeli yolu, Türkeli-Erfelek-Sinop yolu ile Ayancık-Sakız yolu meydana gelen hasarlar nedeniyle trafiğe kapatılmıştır.

Su altyapısında ise sel nedeniyle su temin edilemeyen bölgeler için acil ve yerel odaklı çözümler bulunarak vatandaşlarımızın hayati ihtiyacının en kısa şekilde yeniden temin edilmesi sağlanacaktır. Halihazırda Bartın Abdipaşa'da, Derecik, ve Ulupınar mahallelerine su verilememektedir. Bozkurt'a içmesuyu verilememekte olup üst mahallelere küçük kaynaklardan su temini sağlanmaya başlanmıştır. Sinop Ayancık Cevizli mahallesine su verilememektedir. DSİ tarafından daha önce açılan kuyu devreye alınarak ilçeye su verilmesi planlanmaktadır. Türkeli'de içmesuyu verilememektedir. Geçici olarak derin kuyular ile ilçeye su verilme çalışmaları devam etmektedir.

Afetten etkilenen vatandaşlarımıza geleneksel yardımların dışında hangi tür yardımlar ulaştırılmaktadır?

Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta güçlü iletişim altyapımız sayesinde sel felaketi sebebiyle haberleşmede genel olarak kesinti bulunmamaktadır. Buna karşın sevdikleri ile iletişime geçmek isteyen, normal hayatlarını sürmeye devam etmek isteyen vatandaşlarımız için sel bölgelerinde 9 adet mobil baz istasyonu kurulmuş, 17 adet mobil baz istasyonu ve 2 adet acil iletişim aracı (wi-fi aracı) da bu bölgelere sevk edilmiştir.

Sel felaketinde can ve mal kayıplarına tanık olmuş vatandaşlarımızın yaralarının sarılabilmesi için de, Kastamonu İlinde 34 personel ve 7 araç 571 kişiye; Bartın İlinde 21 personel ve 7 araç ile hanede 207 kişiye; Sinop İlinde 15 personel 4 araç ile 55 kişi olmak üzere toplam 70 personel ve 18 araç ile 833 kişiye psikososyal destek hizmeti sağlanmaya başlanmıştır.

Devletimiz, vatandaşlarımızın eski hayatlarına geri dönebilmeleri ve afet bölgelerinin tekrar kalkındırılabilmesi için bütün alanlarda çabaları seferber etmiştir.

Afet bölgelerine gönderen bağışlar hangi depolarda tutulmaktadır?

Afet bölgelerinde ulaştırılan yardımların ihtiyaç sahiplerine temin edilmesinden önce saklanabilmesi için Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi Fabrika Deposu ana depo olarak güncellenmiştir. Alternatif depolar olarak da da aşağıda sunulmuştur:

• Kastamonu İl Özel İdarenin Deposu (1.Alternatif)

• Kastamonu İl Merkez Jandarma Komutanlığı (2.Alternatif)

• Kastamonu Şeker Fabrikası (3.Alternatif)

Sel felaketine neden olan yağışlar beklentiler dâhilinde, normal sınırlar içerisinde yağışlar mıydı?

Batı Karadeniz'de sel felaketine neden olan yağmurlar, tahmin edilemez ve önlenemez bir ekstremlikte yaşanmıştır. Temmuz'un ortasında Almanya'nın Kuzeybatısını felç eden sel felaketine 48 saat boyunca yağan, metrekare başına 148 kg yağan yağmur sebep olmuştu. Batı Karadeniz'de ise 63 saat süren yağmurda Sinop Ayancık ilçesine metrekare başına 331,41 kg, Kastamonu Bozkurt'a metrekare başına 453.81 kg, Bartın'a ise metrekare başına 362.38 kg yağmur yağmıştır.

Dünyadaki en gelişmiş altyapı sistemlerinden birisine sahip olan Almanya'yı çaresiz bırakmış ve 177 kişinin ölümüne neden olmuş olan yağmurların neredeyse iki katı şiddetindeki yağmurlar Batı Karadeniz'e yağmıştır. Anormal derecede yaşanan bu yağmura karşı dere yataklarındaki yerleşimleri korumak için alınabilecek pek bir önlem bulunmamaktadır. Devletten bu şiddetteki bir yağmura karşı önceden önlem almış olmasını beklemek ve devleti bu sebeple suçlamak tamamen mantık dışı bir durumdur.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre 10.08.2021 (06.00) - 13.08.2021 (00.00) saatleri arasında (63 saat) sel bölgelerine düşen yağmur miktarının tam listesi şu şekildedir;

• Sinop Ayancık ilçesine 331.41 kg/m2,

• Türkeli ilçesine 225.40 kg/m2,

• Ayancık Çangal'a 226 kg/m2,

• Ayancık Akören köyüne 213.70 kg/m2,

• Sazlı köyüne 155.49 kg/m2,

• Erfelek ilçesine 151.10 kg/m2,

• Sinop'a 125.40 kg/m2,

• Boyabat Dranaz Tüneline 108.03 kg/m2;

• Kastamonu Bozkurt Mamatlar köyüne 453.81 kg/m2,

• Devrekani Kuz köyüne 386.23 kg/m2,

• Küre ilçesine 393.96 kg/m2,

• Abana ilçesine 279.26 kg/m2,

• İnebolu'ya 281.28 kg/m2,

• Bozkurt ilçesine 161.88 kg/m2;

• Bartın Ulus Ceyüpler köyüne 362.38 kg/m2,

• Ulus'a 166.20 kg/m2,

• Ulus Çubukeli köyüne 136.82 kg/m2 yağış düşmüştür.