Akşener’in eleştiriye tahammülü yok

İYİ Parti (İP) Genel Başkanı Meral Akşener
'in yanında, "Açız, bu yabancıların ne işi var" diye bağıran kişinin, önceden ayarlanmış mizansenin parçası olduğu ortaya çıktı. Akşener, önceki gün Erzincan
'ın Tercan
ilçesinde bir kahvehaneyi ziyaret etmişti. Ziyaret ettiği masada bir kişi "Açız, 128 milyar dolar nerede, yabancı uyrukluların burada ne işi var" diye bağırırken, şehit ağabeyi Yusuf Budak
da duruma tepki göstererek "Yalan söylüyorsunuz" demişti. Aynı mahallede oturan Yusuf Budak'ın babası Veysel Budak ise yaşananları anlattı. Budak, "Açız, 128 milyar dolar nerede, yabancı uyrukluların burada ne işi var" sözlerini söyleyen şahsı tanıdığını belirterek, olayın kurgu olduğunu söyledi. Şahsın isminin Mustafa olduğunu ve kendisini yakından tanıdığını belirten Budak, "Ben Mustafa'nın 7 sülalesini tanıyorum. Erzincan'ın Tercan ilçesinde 3 tane dairesi var. Bir köyü var ve köyü başıboş bırakmış. Köy ile alakası yok ama kira paralarını alıp yatıp içiyorlar. Devletten de maaşlarını alıyorlar. Dün yaşanan olayların hepsi komplo, başka bir şey değil. Kendisi emekli, oğlu veteriner ve özel kliniği var. Onu beğenmedi, İstanbul
'da ilaç firmasında çalışmaya başladı. Bir insanın 3 tane dairesi varsa fakir olur mu? Tercan'daki daireler Elazığ
'daki dairelerden pahalı. 3 tane dairesi olan adam nasıl aç kalıyor" dedi. İbrahim GÜRLER / SABAH