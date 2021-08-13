Anneleri görmezden geldi iki sokak aşağı inemedi

VAN
'I ziyaret eden CHP
lideri Kılıçdaroğlu iki sokak mesafede evlat nöbeti tutan aileleri görmezden geldi. Evlat nöbetindeki aileler, "Sen ancak PKK'yı dost bil, bize gelme" diyerek tepki gösterdi. Evlat nöbeti tutan ailelerden Nazlı Sancar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'na ateş püskürdü. Sancar, "Kemal Kılıçdaroğlu 2 gündür Van'da çeşitli temaslarda bulunuyor.
2 sokak aşağı da esnaf ziyareti yapıyor. Ama feryatlarımızı duymuyor. 2 gündür Van'da ama sesimizi dahi duymuyor. Onlar HDP ve PKK'yı savunur ama biz gözü yaşlı anneleri görmezden geliyor. Onlar bizim gözyaşlarımızı görmüyorlar. Keşke çıkıp gelse buraya duysa sesimizi. Bir gün olsun Meclis
'te bizim yaşadıklarımızı dile getirmedi" dedi.