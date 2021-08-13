Arabasını kurtarmak için canından oluyordu! O anları anlattı

Kastamonu'daki sel felaketinde 25 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişide evlerinde mahsur kaldı. Yaşanan felaketten dolayı çayın taşması sonucu 5'in üzerinde bina ağır hasar görürken, bu binalardan bir tanesi tamamen yıkıldı. Yıkılan ve hasar gören binalarda arama – kurtarma çalışmaları sürerken, sel suları ile dolan ilçe merkezi ve köylerdeki kayıp, mahsur kalan vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.