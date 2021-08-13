Ateş savaşçıları yaşadıklarını anlattı

Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve 10 gün sonra kontrol altına alınabilen yangında görev alan ekipte bulunan orman işçileri devasa alevleri söndürmenin gururunu yaşadı.
Orman Genel Müdürlüğü işçisi Enes Külahlı:
Bir ara alevlerin arasında kaldım. Ölümü çok yakından hissetmeme rağmen tek düşüncem ateş çemberinden kurtulup yangını söndürmekti.
Orman işçisi Musa Özçelik:
Yangını haber aldığımda izin günümdü. Yanma tehlikesi olan kendi evimin çevresinde gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra arkadaşlarımın yanına koşarak başka bölgelerdeki söndürme çalışmasına katıldım.