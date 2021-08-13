Bakan Koca: Düşük riskli il sayımız 25’e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Artvin, Manisa ve Uşak'ın mavi kategorideki iller arasında yerini aldığını ifade etti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ARTVİN, MANİSA, UŞAK düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları %75'in üzerinde. Haritada üç şehrimiz daha Mavi. Düşük riskli il sayımız 25'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

Koca, yaptığı başka bir paylaşımda ise, "Kars, ilk doz aşılanma oranıyla yüksek risk düzeyini orta düzeye düşürdü. Haritada şu an Sarı. TÜM TÜRKİYE BİLİYOR Kİ, KARS'I AÇACAK RENK MAVİ." dedi.