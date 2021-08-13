Bozkurt’taki sel felaket sırasındaki o mesajlar! İkizler enkaz altında... “Bize dua edin”

Ondan sonra koptu, bir daha yok, sır oldu. Biz onlara yazdık yazdık ama cevap alamadık. Bozkurt'a almamışlardı, enkazın karşısına beklemeye yeni geldik. Çok kötü bir his, bu enkazın içinden sağlam insan çıkar mı? Bir değil, 2 değil 4 tane insan. Bina yanındakiler gibi hasar görseydi belki kurtarılırdı ama çok kötü."