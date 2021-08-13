CHP’li başkan MHP’li karı-kocayı işten kovdu

31 Mart seçimlerinden sonra bugüne kadar 3 bin kişinin işine son veren Adana'nın CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İki yıl önce ASKİ'de kaçak bakım koordinatörü olarak görev yapan Yusuf Bozkurt İspaha'nın işine son verdi. Zeydan Karalar'ın bu seferki hedefi ise İspaha'nın doğum izninden dönen eşi Tuğce İspaha oldu. Karalar, geçtiğimiz hafta doğum izninden dönen ve 12 yıldır ASKİ'de görev yapan Tuğce İspaha'yı önce şantiyeye sürgüne gönderdi. Karalar daha sonra genç kadının işine son verdi. Zeydan Karalar'ın 2 yıl önce de eşi Yusuf Bozkurt İspaha'yı da (32) işten çıkardığını anlatan Tuğce İspaha, "12 yıldır alın terimle çalışıyordum. Zeydan Karalar seçimlerden önce 'çalışanı işinden etmeyeceğim' diyerek namus sözü vermişti. Herkesi kucaklayacağını söylüyordu. Başkan olunca ilk işi 3 bin kişinin ekmeğiyle oynamak oldu. Beni ve eşimi ülkücüyüz diyerek işimizden etti. Belediyede çalışan arkadaşlarım korku içinde 'sıra bize gelecek' diye endişe içinde çalışıyor" dedi.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Tuğce İspaha, "Doğum iznimden döndükten sonra işyerimde bana karşı mobbing uygulanmaya başladı. Ekmeğim için çalışayım dedim ve sustum. İşime son verdikleri zaman ne mesaj yolladılar ne de telefon açtılar. Çıkışlar olacağını bildiğim için e-devletime girdiğimde çıkarıldığımı gördüm. Kimse bana işini yapmadı diyemez. Sırf Zeydan Karalar beni ve eşimi Ülkücüyüz diyerek işimizden etti. Ben bununla gurur duyuyorum. Hakkımı da helal etmiyorum" diye konuştu.

İŞE ALDIKLARINI SORUŞTURSUNLAR

Önce oğlu daha sonra gelini işten kovulan Türkgün Gazetesi'nin Çukurova Bölge Temsilcisi İbrahim İspaha ise, "HDP-İP desteğiyle seçilen Zeydan Karalar, oğlum ve gelinimi işten çıkardı. Ekmelerinden ettiği insanların yerine şimdi HDP'lileri belediyeye alıyor. Sayın Valimizden ve emniyet güçlerimizden Zeydan Karalar döneminde işe alınanların güvenlik soruşturmaları yapılsın." şeklinde konuştu.