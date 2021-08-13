Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türk’ünün tarihini bilmesi gerekir

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, organizasyonda emeği geçenlere tek tek teşekkür ederek Kıbrıs Türk'ünün tarihini bilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Osmanlı döneminden itibaren adada yaşananlar üzerinde duran ve günümüzdeki egemenlik tartışmalarına değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Milli Arşivdeki kayıtların Kıbrıs Türk tarihinin incelenmesi ve öğretilmesi için önemli olduğunu söyledi. Erenköy mücahitlerinin verdiği mücadelenin önemli bir örnek olduğunu vurgulayan Tatar, geçmiş dönemlerde tarih konusunda eğitimde yapılan değişiklilerin düzeltilmesi ve milli şuurun gençlere aktarılması gerektiğini kaydetti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ise k Osmanlı torunu olduklarını vurgulayarak Kıbrıs Türk tarihi hakkındaki panelin düzenleyicilerine teşekkür etti. Bakan Amcaoğlu, KKTC'de eğitim alarak mezuniyetin ardın ülkelerine dönen öğrencilerin de ülkenin tarihini bilmesi gerektiğine işaret etti. Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin ise, tarih bilincinin yeni nesillere aktarılması gerektiğini ve bu amaçla KKTC'de ve Türkiye'de gençlerin ve öğretmenlerin eğitimi üzerinde durduklarını ifade etti.