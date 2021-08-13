Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’a tepki: Yadırgıyor ve reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın bir Yunan vatandaşının Türkiye'ye girişine izin verilmemesine ilişkin açıklamasına karşı yazılı açıklamada bulundu.

"YADIRGIYOR VE REDDEDİYORUZ"

Yapılan açıklamayı yadırgadıklarını ve reddettiklerini kaydeden Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:

"Resmi bir görevi ve unvanı olmayan, umuma mahsus pasaport hamili bir Yunan vatandaşının ülkemize girişine izin verilmemesi hakkında Yunanistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamayı yadırgıyor ve reddediyoruz.