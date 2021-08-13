Vahşice öldürülen Nijeryalı DJ Emmanuel Owunnah davasında karar! Katilin savunması şoke etti





SAVUNMASI ŞOKE ETTİ

Mahkemede, tercüman eşliğinde esas hakkındaki savunması alınan sanık Sandro Marcello Acıard, "Emi benden 3 aylığına borç olarak 1200 dolar istemişti. Olay günü Emi beni arayarak, borcunu ödemek için evine çağırdı. Jonathan ile birlikte Emi'nin evine gittik. Emi bana televizyonunu borç karşılığında vermeyi teklif etti. Televizyonun parası borç miktarını karşılamıyordu. Bana bir çanta verdi, içinde ses sistemi ve oyun konsolu vardı. Ben televizyonu Jonathan'a verdim, aşağıya inip orada beklemesini söyledim. Emi ile aramızda ufak bir tartışma oldu. Ben çanta ile evden çıkacakken Emi bir bardağı kafama geçirdi. Ben de kendimi korumak için yanımda bulunan elektro şoku ona karşı kullandım. Emi yere düştü, kablo ile ellerini arkadan bağladım. Kendine gelmesi için yüzüne tokat attım. Hala sinirli bir şekilde benimle tartışıyordu, ailemi ve beni öldürmekle tehdit ediyordu. Kendisi mafya üyesi olduğu için çekindim. Kendisini sandalyeye oturttum sonra bıçakladım" dedi.