Son dakika haberi... Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yağmur sonrasında Ezine Çayı'nın da taşması ile birlikte sel felaketi yaşandı. İlçenin büyük bölümü sular altında kalırken bölgeye hemen AFAD, UMKE ve JAK timleri gönderildi. Jandarma ve sahil güvenlik ekipleri de helikopterler ile bölgede inceleme yapıyor. Sel sebebiyle çok büyük hasar alan binalar yıkılırken, arama kurtarma ekiplerinin de hummalı çalışması sürüyor.Sokakların göle döndüğü Bozkurt'ta sel sularına gömülen binalarda mahsur kalanlar, yüksek kat ve çatılara sığınarak kurtarılmayı bekliyor. Vatandaşlar ise haber alamadıkları yakınlarının yaşadığı binalarda saatlerdir nöbet tutuyor.
AYŞE ANNENİN FERYADI: "ÇOCUKLARIM, GELİNİM, TORUNLARIM YOK"
Kastamonu'da acı bekleyiş: "Çocuklarım yok, torunlarım yok, gelinim yok, oğlum yok. Allah’ım yardım et" | Video
Dünden bu yana oğlundan, gelininden ve torunlarından haber alamadığını söyleyen Ayşe Kalabalık (67), "Yıkılan binada yaşıyorlardır. Gelinim de yok, çocuklarım da yok. Torunlarım var, onların da evini sel bastı. Onlardan da haber yok. Ben kaçtım, onlar kaçamamış. Çocuklarım yok, torunlarım yok, gelinim yok, oğlum yok. Allah'ım yardım et, Yarabbi" dedi.
"30 YILDIR BURADAYIZ VE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİK"
30 yılı aşkındır Bozkurt'ta yaşadığını söyleyen Kalabalık, "Böyle bir şey hiç görmedik. Ben böyle bir şeyi ilk defa yaşıyorum. 67 yaşındayım, ilk defa böyle bir şey gördüm" diye konuştu.
"SULTAN ERGÜN: YEĞENİM VE ÇOCUKLARI YOK"
Yeğeninden ve yeğeninin 2 çocuğundan saatlerdir haber alamadıklarını ifade eden Sultan Ergün ise "Ablamın kızı ve iki çocuğuna dünden bu yana ulaşamadık. Onlardan haber alamıyoruz, tek derdimiz onlar. Biri 4 yaşında, biri 11 yaşında. Onlardan haber alamadık. Sabahı ettik, sokaklardayız bu gece. Uyku uyuyamıyoruz. Herkese yalvarıyoruz. 'Kepçeyle gidelim, evi gösterelim' dedik. 'O sokakta arama kurtarma botları var' diyorlar ama bir şey yok. Hala bekliyoruz" diye konuştu.
FOTOĞRAFLARI GELDİ
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini vuran sel kent merkezin suyla kaplarken, yıkılan binalarda arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Ailelerinden haber alamayanlar ise, yıkılan binanın karşı tarafında acılı ve korkulu bir şekilde bekliyor. Mehmet Yalçın da, selin olduğu gün ablasıyla en son 16.20'de konuştuklarını ve ablasının ailesiyle 1. kattan 8. kata çıktığını söylediğini belirtti. Yalçın, sabahın erken saatlerinde geldiği Bozkurt'ta acılı bekleyişine devam ediyor.
SON DAKİKA ABLASIYLA KONUŞMASINI AKTARDI
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan yağış sonrasında kent merkezi sulara teslim oldu. Dün akşam saatlerinden itibaren Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış sebebiyle birçok ilçede sel baskınları meydana geldi. İlçe merkezindeki Ezine çayının taşmasıyla bazı köyler su altında kalırken, sel suları kent merkezini kapladı.
Yaşanan felaketten dolayı 5 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişide evlerinde mahsur kaldı. Çayın taşması sonucu yıkılan ve hasar gören binalarda arama – kurtarma çalışmaları sürerken, sel suları ile dolan ilçe merkezi ve köylerdeki kayıp ve mahsur kalan vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Bir yanda çalışmalar devam ederken, diğer yanda aileleri, yıkılan binalarda kalan vatandaşların acılı bekleyişi sürüyor. Bozkurt ilçesine bağlı Koşmapınar mahallesinde yaşayan Mehmet Yalçın'ın (28), yakınları Selver Orhan Kalabalık, Nezahat Kalabalık (33), yeğenleri Yusuf Kalabalık (6) ile Artu Kalabalık'tan (11) haber alamadığı için acılı bekleyişi devam ediyor.
"YEĞENLERİM ÇOK KORKUYORLARDI, KORKA KORKA GİTTİLER"
Ablasının ve yeğeninin yıkılan binada kaldığını kaydeden Mehmet Yalçın, "İki tane yeğenim vardı. Çok korkuyorlardı, korka korka gittiler. Eniştem Orhan derede de olsa haber verirdi. Yıkılan binanın 1. katında oturuyorlar normalde" diye konuştu.
Ablasıyla en selin olduğu gün saat 16.20'de haberleştiğini anlatan Yalçın, "Bana, 'Biz 8. kata çıktık' dediler. Niye çıkıyorsunuz, sel geliyor götürür sizi dedim. Dünden beri de daha hiç irtibat kuramadık. Acıların en büyüğünü yaşıyorum" ifadelerini kullandı.
SELDEN KAÇMAK İÇİN TERASA ÇIKMIŞLAR
Yaşadıklarının çok büyük felaket olduğunu aktaran Yalçın, "Bunların buraya selin çok vuracağından emindim. Gelmeden aradım, 'çıkın oradan' dedim. Orhan'ın berber dükkanı var. Sel vurunca eve geliyor, dışarı çıkarmak yerine ailesiyle terasa çıkmış. Yan dairede Orhan'ın anne ve babası oturuyor. Onlar çıkmışlar ama bunlar çıkamamışlar.
Ben sabahın erken saatlerinden beri bir haber alabilmek için bekliyorum" şeklinde konuştu.
"15 SENE ÖNCE BENZER BİR FELAKET OLMUŞTU AMA BU KADAR DEĞİLDİ"
Koşmapınar Mahallesinde yaşadığını belirten Yalçın, "Ben de selin olduğu saatlerde evdeydim. Ama sel bizim mahalleyi buranın 3'te biri kadar etkiledi. Yaşadıkları bina eski bir bina değil, en fazla 4 yıllık bir bina. Anneme de haber verdik ama ben yürüyerek geldim, annemin de haberi var o gelemedi. Çok büyük felaketti, 'orayı sel çok vuracak, çıkın oradan' dedim. 'Orası dere yatağı' dedim. Bundan 15 sene önce benzer bir felaket olmuştu ama bu kadar değildi" dedi.