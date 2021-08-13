"15 SENE ÖNCE BENZER BİR FELAKET OLMUŞTU AMA BU KADAR DEĞİLDİ"

Koşmapınar Mahallesinde yaşadığını belirten Yalçın, "Ben de selin olduğu saatlerde evdeydim. Ama sel bizim mahalleyi buranın 3'te biri kadar etkiledi. Yaşadıkları bina eski bir bina değil, en fazla 4 yıllık bir bina. Anneme de haber verdik ama ben yürüyerek geldim, annemin de haberi var o gelemedi. Çok büyük felaketti, 'orayı sel çok vuracak, çıkın oradan' dedim. 'Orası dere yatağı' dedim. Bundan 15 sene önce benzer bir felaket olmuştu ama bu kadar değildi" dedi.