Külliye’de yerli otomobil toplantısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Külliye'de basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, TOGG Yönetim Kurulu üyeleri Rifat Hisarcıklıoğlu
, Tuncay Özilhan
, Bülent Aksu
, Ahmet Nazif Zorlu
, Fuat Tosyalı
ile TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş
yer aldı. Kabulde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da hazır bulundu. Erdoğan'ın yerli otomobil çalışmalarında gelinen nokta hakkında bilgi aldığı bildirildi. ANKARA