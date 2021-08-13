Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Külliye’de yerli otomobil toplantısı
Giriş Tarihi: 13.8.2021

Külliye’de yerli otomobil toplantısı

Külliye’de yerli otomobil toplantısı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Külliye'de basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, TOGG Yönetim Kurulu üyeleri Rifat Hisarcıklıoğlu, Tuncay Özilhan, Bülent Aksu, Ahmet Nazif Zorlu, Fuat Tosyalı ile TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş yer aldı. Kabulde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da hazır bulundu. Erdoğan'ın yerli otomobil çalışmalarında gelinen nokta hakkında bilgi aldığı bildirildi. ANKARA
ARKADAŞINA GÖNDER
Külliye’de yerli otomobil toplantısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA