Mansur Yavaş’ın dönüşümü!

Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Temsilcisi Katharina Lumpp ve beraberindeki heyet, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti.



Mansur Yavaş, 17 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşen ziyarette açıklamada bulundu.





Yavaş; "Tabi ben yeni belediye başkanı olduğumda bu projeden bilgim oldu. Ancak projeyi destekliyoruz. Ülkemizin her yerinde mültecilerle yerel halk arasında artık tartışmalar kavgalar artmaya başladı. Benim belediye başkanı olarak böyle bir bakışım yok. Bu insanların, küçük yaşta olanların mutlaka eğitilmesi gerektiğine inanıyorum. Ülke içindeki bakış açısı ve çatışmayı engelleyecek şey; bunların eğitilip entegre olması.. Başka bir çare yok örneğin 30 bin Suriyeli aileye belediye olarak biz bakıyoruz düzenli yardımlarda bulunuyoruz" dedi.



"MİSAFİRLERİN ÜLKESİNE DÖNÜŞÜNÜ SAĞLAMASINI UMUYORUM"



Mansur Yavaş, 12 Ağustos 2021 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu.



Yavaş; "Ülkemizin birçok yerinde yaşanan bu sorun kontrol edilemez bir hal almadan yetkililerin acil eylem planı oluşturmasını ve misafirlerin ülkesine dönüşünü sağlamasını umuyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yasal yetkimiz bulunan alanlarda ve parklarda güvenlik önlemlerimizi artırarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz" dedi.