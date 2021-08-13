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Giriş Tarihi: 13.8.2021 11:21 Son Güncelleme: 13.8.2021 11:23

Mersin'de terör örgütü propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı

BEKİR COŞKUN
Mersin’de terör örgütü propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı

Mersin'de sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 4 kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği şafak operasyonu ile gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan Jandarma ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK'nın ilk eyleminin yıldönümü öncesinde müzahir kitleleri sokak eylemlerine yönlendiren, ayrıca terör örgütünün sözde gençlik yapılanması 'ateşin çocuklarını' övücü paylaşımlar yapan 4 kişiyi belirledi.

Ekipler tespit edilen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu yaptı. 4 şüpheliyi de gözaltına alan ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve döküman ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Mersin'de terör örgütü propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı
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