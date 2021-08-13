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Giriş Tarihi: 13.8.2021

Pençe-Şimşek’ten acı haber: 1 şehit

Pençe-Şimşek’ten acı haber: 1 şehit
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerin havan saldırında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali (27) kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Mehmet ve Fatma Bali çiftinin 4 çocuğundan biri olan Bali'nin şehadet haberi Adıyaman'ın Besni ilçesindeki ailesine verildi. Şehit Hakan Bali'nin birkaç gün önce izne gelip nişanlandığı ve ailesiyle vedalaşarak operasyona katıldığı öğrenildi. Şehidin babası Mehmet Bali'yi de 1 yıl önce kaybettiği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) saldırıyı gerçekleştiren teröristlere derhal karşılık verildiğini ve ilk belirlemelere göre 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB, dün ayrıca Pençe Şimşek bölgesinde 2, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde de 1'er olmak üzere 4 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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Pençe-Şimşek’ten acı haber: 1 şehit
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