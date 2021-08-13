Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri PKK'da çözülme sürüyor! 1 terörist daha teslim oldu
Giriş Tarihi: 13.8.2021 20:04

PKK'da çözülme sürüyor! 1 terörist daha teslim oldu

DHA
PKK’da çözülme sürüyor! 1 terörist daha teslim oldu

Bölücü terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylece 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 127'ye yükseldi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubunun daha bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

TESLİM OLAN PKK'LI SAYISI 127'YE YÜKSELDİ

Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı, Avrupa ve Belçika'da basın yayın faaliyeti yürüttüğü belirtildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 127'ye yükseldiği kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
PKK'da çözülme sürüyor! 1 terörist daha teslim oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA