Şehit polis Bodrum’un kalbinde yaşayacak

Bodrum Belediyesi 2021 yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısında, silah kaçakçıları ile çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Ercan Yangöz'ün adını Müskebi ve Yahşi mahalle sınırları içinde yer alan Oyder Caddesi'ne verilmesine karar verilmişti. Şehit Polis Memuru Ercan Yangöz'ün isminin yaşatılması amacıyla, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunca alınan 18.06.2021 tarih ve 2021/12 sayılı komisyon raporu oy birliğiyle kabul edilmişti.

UNUTMAYACAĞIZ

Bodrum Belediyesi söz konusu bölgelere şehidin ismi yazan tabelaların asıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Unutmayacağız. Bodrum'un huzuru için gözünü kırpmadan canını feda eden kahraman şehidimiz Ercan Yangöz'ü unutmayacağız. Mekanın cennet olsun şehidim. Sonsuza dek Bodrum'un kalbinde yaşayacaksın."