Sel bölgelerinde beslenme Türk Kızılay tarafından sağlanıyor

SABAH'a konuşan Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, "Afetin yaşanmış olduğu bütün bölgelerde arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor" dedi. Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçelerinde etkili olan yağış sonrasında kent merkezleri sulara teslim oldu. Kastamonu'da 11 Ağustos günü akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sebebiyle birçok ilçede sel baskınları yaşandı. Selden dolayı Bozkurt'ta bir felaket yaşanırken, mahsur kalanları arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Kastamonu'da yaşanan sel felaketinden dolayı yaşanan can kayıpları 15'e yükselirken, Sinop'ta da 2 vatandaşın hayatını kaybettiği ve Bartın'da kaybolan bir vatandaşı arama çalışmalarının sürdüğü AFAD tarafından açıklandı. Selden etkilenen şehirlerde yapılan arama-kurtarma çalışması sonrasında kurtarılan afetzedeler, güvenli yerlere tahliye ediliyor. Türk Kızılay, hem selin vurduğu noktalarda hem de tahliye merkezlerinde beslenme çalışmalarını sürdürüyor.





Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Kastamonu'da ve sel bölgelerinde yürütülen çalışmalarla ilgili SABAH'a açıklamalarda bulundu.



"BESLENME HİZMETİNİ VERMEYE ÇALIŞIYORUZ"



Zor bir süreç yaşandığını belirten Altan, "Zor bir sel felaketi yaşandı. Devletimizin tüm kurumları burada. Herkes olayın zararlarını azaltmak için uğraşıyor. Bizde Kızılay olarak şubelerimizden, genel merkezden, afet birimlerimizle birlikte buraya geldik. Şuan da beslenme hizmetini vermeye çalışıyoruz" dedi.



"SEL BÖLGELERİNDE CANHIRAŞ BİR MÜCADELE VERİLİYOR"



Afetzedelerin ve bölgede çalışan ekiplerin beslenme hizmetini vermek için çalıştıklarını anlatan Altan, "Özellikle Kastamonu, yağmurdan dolayı zaman zaman yolların kapandığı bir noktadayız. Bu konuda zorlanıyoruz. Sağ olsunlar bağışçılarımız destekliyorlar. Sel bölgelerinde canhıraş bir mücadele veriliyor. İnşallah bu görevi yerine getireceğiz" diye konuştu.





"BOZKURTTAKİ VATANDAŞLARIN BESLENME İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK"



50'den fazla personelle ve gönüllülerle Kastamonu'da sahada olduklarını aktaran Altan, "5 noktada ikram araçlarımız var. Bir noktada yemek pişiriyoruz. Ayrıca bizim bir beslenme platformumuz var. Beslenme hizmeti veren diğer sivil toplum kuruluşlarından da yaklaşık 4 tanesi destek verdi. Şu anda bir tanesi kuruyor, diğerleri de yolda, onlar da mobil aşevlerini kuracaklar. Bozkurttaki vatandaşların beslenme ihtiyaçları karşılanacak" ifadelerini kullandı.



"AFETİN YAŞANMIŞ OLDUĞU BÜTÜN BÖLGELERDE ARKADAŞLARIMIZ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"



Sadece Bozkurt özelinde değil selin vurduğu her noktada çalışma yaptıklarını kaydeden Altan, "Tabi ki Abana'da da var. Bozkurttaki nehrin karşı tarafında da çalışmalarımızı yapıyoruz. Ayancık'ta da, Sinop'ta da çalışmalarımız var. Afetin yaşanmış olduğu bütün bölgelerde arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor" şeklinde konuştu.



Türk Kızılay tarafından sel bölgelerinde toplam 184 personel ve gönüllü görev yaparken, 9 ikram aracı ve 36 aracın bölgelerde görev yapıyor. Bu araçlar, 9 bin 120 sıcak yemek çıkarırken, 10 bin 950 kumanya ve 88 bin 820 ikramlık malzeme dağıtımı yaptı.