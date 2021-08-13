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Giriş Tarihi: 13.8.2021 11:57 Son Güncelleme: 13.8.2021 12:07

Son dakika: Bakan Koca güzel haberi duyurdu! Isparta da 'Mavi' kategoride

Son dakika: Bakan Koca güzel haberi duyurdu! Isparta da ’Mavi’ kategoride

Son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk doz aşılamanın yüzde 75'in üzerinde olduğunu söyledi. Bakan Koca "Isparta, Mavi kategoriye geçen yeni ilimiz. İlk doz aşılanma oranı %75’in üzerinde. Bu ilimizle birlikte düşük riskli il sayımız 22’ye yükseldi." dedi.

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama oranlarıyla birlikte bir ilin daha 'Mavi' yani düşük riskli iller arasına katıldığını bildirdi.

AŞILANMA ORANI YÜZDE 75'İN ÜZERİNDE

Bakan Koca "Isparta, Mavi kategoriye geçen yeni ilimiz. İlk doz aşılanma oranı %75'in üzerinde. Bu ilimizle birlikte düşük riskli il sayımız 22'ye yükseldi." paylaşımında bulundu.

MALATYA'NIN YNEİ RENGİ SARI!

Koca ayrıca "Malatya, 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı %65'in üstüne çıktı. Covid-19 Risk Haritasında bu ilimizin rengi Turuncu yerine Sarı." diye ekledi.

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Son dakika: Bakan Koca güzel haberi duyurdu! Isparta da 'Mavi' kategoride
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