Son dakika: Bakan Koca güzel haberi duyurdu! Isparta da ’Mavi’ kategoride

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama oranlarıyla birlikte bir ilin daha 'Mavi' yani düşük riskli iller arasına katıldığını bildirdi.

AŞILANMA ORANI YÜZDE 75'İN ÜZERİNDE

Bakan Koca "Isparta, Mavi kategoriye geçen yeni ilimiz. İlk doz aşılanma oranı %75'in üzerinde. Bu ilimizle birlikte düşük riskli il sayımız 22'ye yükseldi." paylaşımında bulundu.

MALATYA'NIN YNEİ RENGİ SARI!

Koca ayrıca "Malatya, 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı %65'in üstüne çıktı. Covid-19 Risk Haritasında bu ilimizin rengi Turuncu yerine Sarı." diye ekledi.