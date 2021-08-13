Son dakika haberi! Bakanlar afet bölgesinde: Bozkurt’ta arama kurtarma çalışmalarının sonuna geldik

"DEVLETİN ELİ SONUNA KADAR BU BÖLGEDE OLACAK"

Hasar ve zarar belirleme çalışmaları başladı ve bunlar devam ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize açık ve net talimatıdır 'Vatandaşımızı mağdur etmeyiniz'. Kolay bir travma değil bu bunun farkındayız. Devletin eli sonuna kadar bu bölgede olacak. El birliğiyle bunun üstesinden geleceğiz.

"EKİPLERİMİZ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR"

Hala bu gece arama kurtarma ekiplerimiz tüm evlerde hem ses yöntemiyle hem arama tarama yöntemiyle çalışmalarına devam ediyorlar.

"VATANDAŞLARIN EN NAZİK OLDUĞU KONUDA PROVOKASYONU ORTAYA KOYUYORLAR"

('HES Patladı' iddialarıyla ilgili) Patlama söz konusu değil. Böyle bir haznesi olan veya bir baraj tutulumu olan bir mekanizma yok. Ama burada maalesef son günlerde çok yapılıyor. Sorumlu olduğunu düşündüğümüz kişiler vatandaşların en nazik olduğu konuda bir provokasyonu ortaya koyuyorlar. Böyle bir şey söz konusu değil, böyle bir mekanizma yok.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Hem Bartın'da hem Sinop'ta hem Kastamonu'da aramaya devam ettiğimiz vatandaşlarımız var. Tüm köylerimize ulaştık. Hasar tespit çalışmaları tamamlanacak. Önümüzdeki günlerde vatandaşımızın yaralarını hızlıca sarıyor olacağız. Bozkurt'taki afet Dereli'dekinin kat kat fazlası.

Biz hızlı bir şekilde alt yapı hasarlarını, içme suyu hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. En kısa zamanda AFAD'ımız UMKE'miz jandarmamız uykusuz cansiperane şekilde arıyorlar.