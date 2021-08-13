Son dakika: Başkan Erdoğan selin vurduğu Kastamonu Bozkurt’a gidiyor

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kastamonu'ya gidiyor.

27 CAN KAYBI VAR

Kastamonu'da 25 Sinop'ta 2 can kaybının olduğu sel felaketiyle ilgili seferberlik başlatılırken Erdoğan'ın bölgedeki çalışmaları incelemek üzere Kastamonu Bozkurt'a gideceği belirtildi.

BÖLGEDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Sel bölgesinde zaman zaman elektrik kesintileri yapılmak durumunda kalınsa da GSM operatörlerinin mobil istasyonları ile iletişim sorunu çözüldü. Edinilen son dakika bilgisine göre arama kurtarma faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor.

Afet bölgesinde dün akşam saatlerine kadar 17 olarak belirlenen can kaybı gece boyu devam eden çalışmalar neticesinde bu sabah 27 olarak güncellendi.