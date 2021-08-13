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Giriş Tarihi: 13.8.2021 15:36 Son Güncelleme: 13.8.2021 15:37

Son dakika haberi: Sinop’ta selin sürüklediği tomruklar arasında kadın cesedi bulundu

İHA
Son dakika haberi: Sinop’ta selin sürüklediği tomruklar arasında kadın cesedi bulundu

Sel felaketini yaşayan Sinop'tan acı haberler gelmeye devam ediyor. Edinilen son dakika bilgisine göre selin sürüklediği tomruklar arasında vatandaşlar tarafından bir kadın cesedi bulundu.

Sinop'ta sahilde selin sürüklediği tomruklar arasında 1 kadın cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, Erfelek ilçesi İncirpınarı mevkisinde sahilde selin sürüklediği tomruklar arasında vatandaşlar tarafından bir kadın cesedi bulundu. Durum güvenlik güçlerine bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ve sahil güvenlik ekipleri cesedi sudan çıkarttı. Ceset morga götürüldü.

Sinop’ta sahilde bir kadın cesedi bulundu | Video

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Son dakika haberi: Sinop’ta selin sürüklediği tomruklar arasında kadın cesedi bulundu
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