SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Kastamonu ve Sinop’ta sel felaketinde can kaybı artıyor

Son dakika haberleri: Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Kastamonu, Bartın v Sinop'ta meydana gelen sel ve su baskınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı. AFAD, Kastamonu'da yaşanan can kayıplarının 29'a yükseldiğini ve Sinop'ta da 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Son dakika haberleri: Sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi | Video

Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçelerinde etkili olan yağış sonrasında kent merkezleri sulara teslim oldu. 11 Ağustos'ta akşam saatlerinden itibaren Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış sebebiyle birçok ilçede sel baskınları yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Kastamonu, Bartın v Sinop'ta meydana gelen sel ve su baskınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı. AFAD, Kastamonu'da yaşanan sel felaketinden dolayı yaşanan can kayıplarının 29'a yükseldiğini ve Sinop'ta da 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca, 10 vatandaşın tedavilerine hastanelerde devam edildiği ve Bartın'da kaybolan 1 vatandaşı arama çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.

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