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Giriş Tarihi: 13.8.2021 18:12 Son Güncelleme: 13.8.2021 18:31

SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketinde can kaybı artıyor

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Kastamonu ve Sinop’ta sel felaketinde can kaybı artıyor

Son dakika haberleri: Yangınlardan sonra gelen sel felaketinde de Türkiye yine tek yumruk oldu. AFAD, UMKE, Emniyet ve TSK'nın arama kurtarma ekipleri havadan ve karadan operasyonlarla yüzlerce kişiye el uzattı. Başkan Erdoğan konuyla ilgili tüm son dakika gelişmelerini takip ederek seferberlik başlatıldığını duyurdu. Can kaybımız son resmi açıklamaya göre 31 oldu. İşte Kastamonu başta olmak üzere 4 ilimizi vuran sel felaketine ilişkin son dakika haberleri...

Son dakika haberleri: Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Kastamonu, Bartın v Sinop'ta meydana gelen sel ve su baskınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı. AFAD, Kastamonu'da yaşanan can kayıplarının 29'a yükseldiğini ve Sinop'ta da 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Son dakika haberleri: Sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi | Video

Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçelerinde etkili olan yağış sonrasında kent merkezleri sulara teslim oldu. 11 Ağustos'ta akşam saatlerinden itibaren Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış sebebiyle birçok ilçede sel baskınları yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Kastamonu, Bartın v Sinop'ta meydana gelen sel ve su baskınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı. AFAD, Kastamonu'da yaşanan sel felaketinden dolayı yaşanan can kayıplarının 29'a yükseldiğini ve Sinop'ta da 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca, 10 vatandaşın tedavilerine hastanelerde devam edildiği ve Bartın'da kaybolan 1 vatandaşı arama çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.

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SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketinde can kaybı artıyor
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