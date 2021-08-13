Son dakika: Sağlık Bakanlığı’ndan araştırma! Dünya Türkiye’den gelecek haberi bekliyor

DÜNYADA İLK OLACAK

SABAH'a konuşan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, "Dünyada hem inaktif hem de mRna aşılarını birlikte uygulayan ve 3'üncü dozu yapan ülkelerin sayısı sınırlı. Dünyada bu konuda ve bu kadar yüksek sayıda kişiyle yapılan henüz bir araştırma yok. Bu bakımdan dünyada bir ilk olacak. Sağlık Bakanlığı'mızın duyuracağı araştırmanın sonuçlarını tüm dünya ilgiyle bekliyor. Araştırmanın 30 milyon kişiyle yapılması, tüm yaş gruplarının temsil edilmesi, hibrit aşılama ve üçüncü dozun koruyuculuklarının ortaya konulması bakımından son derece önemli bir çalışma olacak" dedi. Odabaş, "Vaka sayılarının 20 binleri geçtiğini görüyoruz. Hastalık çok hızlı bulaşıyor. Konser, festival ve düğün gibi toplu etkinliklerde daha dikkatli olmamızda fayda var. Çift doz BioNTech ya da 2 doz Sinovac'ın ardından 3'üncü dozu da olmamız kovid versiyonlarına karşı koruyuculuğu artırıyor" diye konuştu.