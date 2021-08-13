Son dakika: Sağlık Bakanlığı’ndan araştırma! Dünya Türkiye’den gelecek haberi bekliyor

Son dakika haberi... Kovid-19 salgını yeni varyantlarla tüm dünyayı etkisi altına alırken müjdeli haber geldi. 3'üncü doz veya hibrit aşılamanın koruyuculuğu ve güvenliğine dair endişeleri Sağlık Bakanlığı'nın 30 milyon kişiyle yaptığı araştırma ortadan kaldıracak.
Sağlık Bakanlığı, tüm yaş gruplarında tek doz, çift doz, üçüncü doz ile hibrit aşılamayı uygulayan kişilerde hastaneye yatış, ağır klinik durum ve ölüm tablolarını ayrıntılı olarak inceledi. 3 doz inaktif aşı (Sinovac) olan ya da 2 doz inaktif bir doz da mRna aşısını (BioNTech) uygulayan kişilerde çok yüksek oranda koruyuculuk elde edildiği ortaya konuldu. Araştırmanın sonuçları kısa süre içinde dünyanın saygın bilim dergilerinde yayınlanacak.
DÜNYADA İLK OLACAK
SABAH'a konuşan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, "Dünyada hem inaktif hem de mRna aşılarını birlikte uygulayan ve 3'üncü dozu yapan ülkelerin sayısı sınırlı. Dünyada bu konuda ve bu kadar yüksek sayıda kişiyle yapılan henüz bir araştırma yok. Bu bakımdan dünyada bir ilk olacak. Sağlık Bakanlığı'mızın duyuracağı araştırmanın sonuçlarını tüm dünya ilgiyle bekliyor. Araştırmanın 30 milyon kişiyle yapılması, tüm yaş gruplarının temsil edilmesi, hibrit aşılama ve üçüncü dozun koruyuculuklarının ortaya konulması bakımından son derece önemli bir çalışma olacak" dedi. Odabaş, "Vaka sayılarının 20 binleri geçtiğini görüyoruz. Hastalık çok hızlı bulaşıyor. Konser, festival ve düğün gibi toplu etkinliklerde daha dikkatli olmamızda fayda var. Çift doz BioNTech ya da 2 doz Sinovac'ın ardından 3'üncü dozu da olmamız kovid versiyonlarına karşı koruyuculuğu artırıyor" diye konuştu.
EN FAZLA VAKA SİİRT'TE EN AZ VAKA MUĞLA'DA
Sağlık Bakanlığı, illere göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını açıkladı. 3 büyükşehirdeki vaka sayıları Ankara (184.59), İstanbul (182.21) ve İzmir (65.85) oldu. Vaka sayılarının en az olduğu iller Muğla (57.26), Antalya (59.61) ve Aydın (68.90) olurken vakaların en fazla olduğu iller ise Siirt (974.40), Diyarbakır (786.29), Batman (557.11) olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı illerin Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl olduğunu belirtti.
Ağrı ve Bayburt'un yüzde 55 aşılanma oranının üstüne çıkarak çok yüksek riskten yüksek risk kategorisine geçtiğini belirten Bakan Koca, Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun'da da aşılanma oranlarının yüzde 75'in üzerine çıktığını son dakika verisi olarak duyurdu.
Düşük riskli il sayısının 21'e yükseldiğini açıklayan Koca, "En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları da düşecek" ifadelerini kullandı.