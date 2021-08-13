Son yangın da kontrol altında

Geçen ay sonu Ege
ve Akdeniz
'de çıkan orman yangınlarının sonuncusu olan Köyceğiz'deki yangın
da 14'üncü gününde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, 15 bin hektar kızılçam ve karaçam ormanının yandığı bölgede evleri tahliye edilenler de dönmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
de önceki gece, sosyal medya hesabından "14 gündür devam eden Muğla
Köyceğiz yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
4 ÇOCUK TUTUKLANDI
Burdur'un Bucak ilçesinde de önceki gün Çobanpınar köyü mevkiinde başlayan orman yangını da kısmen kontrol altına alındı. 6 uçak 11 helikopterle müdahalenin sürdüğü yangında 300 hektar alan zarar gördü. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangında 21 evin zarar gördüğünü ve 7 mahalleden 200 kişinin tahliye edildiğini belirtti. Pakdemirli, olayla ilgili 6 kişinin de gözaltına alındığını söyledi. Pakdemirli, 28 Temmuz'dan bu yana 298 orman yangını çıktığını belirterek, "Tarihimizin en zorlu yangınlarıyla mücadele ediyoruz. 16 günde 298 yangını kontrol altına aldık" dedi. Bu arada Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde suça sürüklenen 4 çocuk yangın çıkardıkları gerekçesiyle tutuklandı. Son olarak dün İzmir'in Foça ve Bursa'nın Harmancık ve Muğla'nın Kavaklıdere
ilçelerinde ormanlık alanlardayangınlar çıktı. Üç yangında havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.
85 BİN FUTBOL SAHASI
İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), Akdeniz ve Ege Bölgesi'ndeki orman yangınlarının doğada bıraktığı tahribatı uydu aracılığıyla uzaydan görüntüledi. İTÜ UHUZAM, çalışma yaptığı yerlerde, yaklaşık 85 bin futbol sahası büyüklüğündeki alanın yandığını tespit etti.