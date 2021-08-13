Suriyeli çocuklar kumbaralarını yangın bölgesine gönderdi

Türkiye bir taraftan orman yangınlarının yaralarını sarmaya çalışırken bir taraftan da birlik ve beraberliğini korumak için mücadele ediyor. Milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'de göçmenlere yönelik negatif duyguların arttığı bir dönemde Kızılay'ın destek verdiği Suriyeli bir ailenin çocukları kumbaralarındaki paralarını yangın bölgesindeki ailelere destek vermek için Kızılay'a bağışladılar.



Kızılay Genel Merkezi'nin yangın bölgelerinde zarar gören vatandaşlar için başlattığı yardım kampanyasına Şırnak'ın İdil ilçesinde yaşayan Suriyeli bir ailenin çocuklarından anlamlı bir destek geldi. İdil'de yaşayan ve Kızılay'ın düzenli yardımda bulunduğu Suriyeli Abdulselam El-Akub, Berivan El-Akub çiftinin çocukları Gülnar, Esra ve Muhammed Akdeniz ve Ege illerinde yaşanan yangından zarar gören vatandaşlara destek olmak için Kızılay'ın başlattığı yardım kampanyasına çocuklarının kumbarasındaki paralar ile katıldılar.





Tv haberlerinden izledikleri yangınlarda evlerini, çiftlik alanlarını ve yaşam alanlarını kaybeden yangınzedelerin gözyaşlarından etkilenen Suriyeli El-Akub ailesi İdil Kızılay Koordinatörlüğü'ne gelerek çocuklarının kumbaralarından çıkan 150 TL ile birlikte toplam 550 TL parayı teslim ederek Kızılay'ın yardım kampanyasına katıldılar. El-Akub ailesi adına anne Berivan El-Akub duygularını şöyle ifade etti:



"TV HABERLERİNİ ÜZÜNTÜYLE İZLEDİK"



"Ülkemizde yaşanan savaştan dolayı Türkiye'ye 5-6 yıl önce yerleştik. Bize kapılarını ve gönlünü açan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, o zamandan bu güne kadar bize hep yardımcı oldu, ihtiyaçlarımızı karşıladı. Batı illerinde yaşanan bu yangınlardan dolayı yüreğimiz acıdı, çok üzüldük. Eşimle beraber yangın haberlerini üzüntülü bir şekilde televizyondan izlerken kızım Gülnar, aldığı kalem ve kağıt ile yangından etkilenen ağaç, ev ve insan resimlerini çizmiş, gelip bana gösterdi. Resmi görünce ben çok duygulandım. Gülnar ve diğer çocuklarım sözbirliği etmişçesine, 'Anne biz kumbaralarımızdaki paraları, yangından zarar gören insanlara göndermek istiyoruz' dediler. Biz de Kızılay'ın başlattığı yardım kampanyasına naçizane destek olmak için çocuklarımızın kumbara harçlıklarını size getirdik."





KIZILAY KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE DUYGU DOLU ANLAR



İdil Kızılay Koordinatörü Mehmet Akdeniz, Kızılay tarafından düzenli olarak yardım edilen Suriyeli ailenin anlamlı bağışı karşısında çok duygulandı. "Çanakkale Şehitliğinde medfun bulunan İdlib, Halep, Musul yani Suriyeli ecdadın o hassasiyetinin torunlarının hala yüreğinde olduğunu bu şekilde görmek bizleri ayrıca sevindirdi" diyen Akdeniz şunları kaydetti:



ÖĞRETMENDEN KUMBARA HEDİYESİ



"Bu örnek davranışı aileden izin alarak sosyal medya hesaplarımızda ve kişisel durumlarımızda paylaştık. Paylaşmamızın hemen akabinde ismini vermek istemeyen ilçe dışından bir öğretmen hanımefendi bu ailenin kim olduğunu bize sordu, biz de ilçemizde yaşayan Suriyeli bir aile olduğunu, üç çocuklarının kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını yangında zarar gören vatandaşlarımıza göndermek üzere bize bağış yaptıklarını söyledik. Kendisi de çocuklara birer kumbara hediye etmek istediğini ve bağış yaptıkları tutar kadar da harçlık vermek istediğini belirterek yaşları küçük ama yürekleri kocaman Gülnar, Esra ve Muhammed'e Kızılay İlçe Temsilciliğimiz aracıyla birer kumbara hediye ettiler"