’Türkü ocakları’ ifadelerine tepkiler sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısının Ağustos Ayı birinci toplantısında Büyükşehir Belediyesi'ndeki işçi çıkarma tartışmaları gerginliğe neden oldu. MHP Grup Başkanı Mahmut Tat'ın işçi çıkarmaları ile ilgili eleştirilerine cevap veren CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Ülkü Ocakları, türkü ocakları söylemi gerginlik yarattı. AK Partili ve MHP'liler bu sözleri nedeniyle Seçer'i kınadı. Seçer'in sözlerine MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, MHP Mersin Milletvekilleri Baki Şimşek ve Olcay Kılavuz'dan tepki geldi. Gölgeli, "Ülkü Ocakları'na yönelik, 'türkü ocakları' tabirini kullanan Vahap Seçer haddini aşmıştır" dedi.

'CUMHUR İTTİFAKININ İÇERİSİNDE KÜÇÜK-BÜYÜK ORTAK KAVRAMI YOKTUR'

MHP İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli 'Dostlarıyla' birlikte seçilerek oturduğu belediye başkanlığın koltuğunda, ilk günden bugüne kadar sürekli işten çıkarmalarla gündeme gelen Vahap Seçer'in gün geçtikçe zehirli cümlelerinin dozunu arttırarak Mersin siyasetinde talihsiz açıklamalar yaptığını söyledi. Gölgeli, "Gerçekleştirilen meclis toplantısında sarf ettiğin cümleler hangi yandaş anket şirketleri tarafından önüne servis edilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranı hakkında asılsız ve mesnetsiz yorumlarda bulunma cesareti nerden gelmiştir!? Bil ki, Cumhur İttifakının içerisinde küçük-büyük ortak kavramı yoktur! Bu kavramlar, ahlaksız menfaatler uğruna bir araya gelenlerin kirli ittifaklarında vardır. Milliyetçi Hareket Partisi, her seçim öncesi oy oranları üzerinden algı operasyonlarına uğrayan ve her seferinde Yüce Türk Milletinin teveccühü ile seni ve senin gibileri yenilgiye uğratan köklü, vizyon sahibi, dualı bir partidir!" dedi.

"GENEL BAŞKANININ SÖZÜNÜ AYAKLAR ALTINA ALDIN"

İttifaklarına gönül ve omuz veren omuz veren her dava arkadaşlarının bir bütün ve hep birlikte Türk Milleti olduğunu belirten Gölgeli, "Türk Milleti kavramı, karanlık dostlarıyla iktidar olma hevesi güdenler için yabancıdır, anlam taşımamaktadır, çok uzaktır! Haklısın Vahap Seçer! Terörist Demirtaş'a onur rozeti takmaya hazırlanan genel başkanına söz söylemek, Türk Milliyetçileri için zaman kaybıdır! Namus sözü veren genel başkanının sözünü, binlerce belediye çalışanını işsiz bırakarak ayaklar altına aldığın gerçeği, tüm Mersinli hemşerilerimizin bildiğidir! Kandil'den emir alan, Pensilvanya'dan icazet almadan ekranlara çıkamayan genel başkanına laf söylemek, elbetteki siyaseten vakit kaybıdır, boş işlerdir! Seçmeninin 39 bin olduğu Akdeniz'den, şahsına 80 bin oy alan bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, mertçe, açık ve net şekilde, 'Biz HDP ile ittifak yapmadık' diyebilecek misin? Genel başkanının 'dostlarımız' diyerek seslendiği terörist Demirtaş'ın, 'başkan aponun heykelini dikeceğiz' sözünü, Mersin'de mi yerine getireceksiniz!" diye konuştu.

"ÜLKÜ OCAKLARINA DİL UZATMAK TÜRK MİLLETİNE DİL UZATMAKTIR"

Ülkü Ocaklarının Türk milletinin bağrından kopup gelen, vatan ve millet aşkıyla yanıp tutuşurken 'Vatanımın ha ekmeğini yemişim, ha kurşununu' diyerek şehadete yürüyen, yürümeye gönüllü olan yiğitler otağı olduğunu ifade eden Gölgeli, "Ülkü Ocakları; ahlaksızlığın, uyuşturucunun, Türk kültürüne yabancı her türlü tavır ve davranışın karşısında zırh gibi duran kutlu ocaklardır! Bu değerler, bu maneviyatlar; şahsın ve partililerin için kabullenilemeyen, özümsenilemeyen milli tavırlardır. Zira, Ülkü Ocaklarına dil uzatmak, Türk milletine dil uzatmaktır. Ülkü Ocakları hakkında şuursuzca iftiralarda bulunmak, açık ve net bir şekilde Atatürk düşmanlığıdır! Zira, 'Bir gün tüm Türk Devletleriyle Çin seddinde buluşacağız' diyerek Turan ülküsünü haykıran Başbuğ Atatürk'ün emanetçileri, neferleri, askerleri Ülkü Ocaklılardır! Ülkü Ocaklarımıza, partimize, tüm dava arkadaşlarımıza karşı başlatmış olduğun köksüz, ruhsuz ve şuursuz iftira ve karalama kampanyalarının karşılığını sandıkta alacaksın! Bizim gözbebeğimiz olan, adlarını her duyduğumuzda gönüllerimizi titreten Ülkü Ocaklarımız hakkında söylemiş olduğun her iftiranın, her kötü sözün hesabını Mersinli hemşerilerimiz sandıkta soracaktır! Bu şehri, karanlık 'dostlarına' ve yandaşlarına teslim etmeyeceğiz! Her ihanetin, her zulmün hesabını ilk seçimde senden soracağız!" dedi.

ŞİMŞEK, "MERSİNLİLER YAPILANLARI UNUTMAYACAK"

Seçer'e tepki gösteren MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek de belediyeciliğin zor ve meşakkkatli bir iş olduğunu belirterek, belediye başkanlarının göreve geldikleri gün itibarıyla o kentte yaşayan herkesin belediye başkanı olmak herkese eşit davranmak herkese eşit hizmet götürmek mecburiyetinde olduğunu söyledi.

Mersin'de ayrım yapmayacağız hiç kimseyi işinden, aşından etmeyeceğiz diyerek namus şeref sözü verenlerin binlerce kişiyi pandemi sürecinde işten çıkarmakla kalmayacak, Ülkü Ocaklarına laf söylediğini belirten Şimşek, "Milliyetçi Hareket Partililer ve Mersinli hemşehrilerim elbette yapılanları unutmayacak günü zamanı geldiğinde sürekli laf üretip Mersin'de taş üstüne taş koymayanlardan hesabını soracaktır. Mersin'in her yerini karış karış dolaşıyoruz her yerde yol sorunu su sorunu var.Mersin için hangi projeleri ortaya koydunuz hangi hizmetleri yaptınız çıkın millete bunu anlatın. MHP Mersin'de 8 ilçe belediyesini yöneten hizmetleri ile milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Mersinlinin hizmete birlik beraberliğe kardeşliğe ihtiyacı vardır" diye konuştu.

"BELEDİYE BAŞKANI EMEK VE EMEKÇİLERİN DÜŞMANLIĞINA HIZ VERMEKTEDİR"

Olcay Kılavuz, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bir skandala imza attığını öne sürerek, bu süreçte işten çıkarmalara devam ettiğini söyledi. Kılavuz, "Mersin Büyükşehir Belediyesi büyük bir skandala imza atarak toplu işten çıkarmalara devam etmiştir. İnsanlarımız evsiz barksız kalıp, nice canlarımız hayatlarını kaybederken Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı dertleriyle dertlenmek yerine, insanların dertlerine kan doğramaya devam etmektedir. Vahap Seçer, tarafından işlerinden çıkarılan ve maalesef emeğiyle, alın teriyle çalışan garip, fakir, fukara insanlarımız çok zor günler yaşamakta, dünyaları başlarına yıkılmaktadır. Yine belediye çalışanlarımızın emekleri hiçe sayılmıştır. Onca emeğin, nice hizmetin karşılığı bu olmamalı" diye konuştu.