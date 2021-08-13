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Giriş Tarihi: 13.8.2021 11:47

Son dakika | Validebağ Korusu'nu yakan kişi: Oğluma öğretiyordum!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Son dakika | Validebağ Korusu’nu yakan kişi: Oğluma öğretiyordum!

İstanbul Üsküdar İlçesi’nde Validebağ Korusu’nda dün bir kişinin torpil patlatması sonucu çıkan yangın kısa sürede söndürülmüştü. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, koruda torpil patlatan şüphelinin zabıta tarafından yakalanıp polise teslim edildiğini belirterek, “2 gün önce kurumuş otları biçip temizlemeseydik korumuz küle dönebilirdi!” dedi. Validebağ Korusu'nda torpil atıp yangın çıkaran kişi ise savunmasında "oğluma öğretiyordum" dedi

Son dakika... İstanbul Üsküdar İlçesi'nde Validebağ Korusu'nda dün bir kişinin torpil patlatması sonucu yangın çıkmış, yangın büyümeden kısa sürede söndürülmüştü. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Validebağ Korusu'nda çıkan yangınla ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Türkmen, torpil patlatan şüphelinin zabıta tarafından yakalanıp polise teslim edildiğini belirtti.

"2 GÜN ÖNCE KURUMUŞ OTLARI BİÇİP TEMİZLEMESEYDİK KORUMUZ KÜLE DÖNEBİLİRDİ!"

Türkmen, sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu: "Binlerce ağaç olan Validebağ Korusu'nda "torpil" patlatan şahsı zabıtamız suçüstü yakaladı. Şahsın çantasından onlarca torpil daha çıktı. Çıkan yangını büyümeden hızla söndürüp, şahsı polise teslim ettik. 2 gün önce kurumuş otları biçip temizlemeseydik korumuz küle dönebilirdi!"

OĞLUNA ÖĞRETİYORMUŞ!

Diğer yandan edinilen son dakika bilgisine göre Validebağ Korusu'nda torpil atıp yangın çıkardığı belirtilen şahıs savunmasında "oğluma öğretiyordum" dedi

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Son dakika | Validebağ Korusu'nu yakan kişi: Oğluma öğretiyordum!
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