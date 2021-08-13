Son dakika | Validebağ Korusu’nu yakan kişi: Oğluma öğretiyordum!

Son dakika... İstanbul Üsküdar İlçesi'nde Validebağ Korusu'nda dün bir kişinin torpil patlatması sonucu yangın çıkmış, yangın büyümeden kısa sürede söndürülmüştü. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Validebağ Korusu'nda çıkan yangınla ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Türkmen, torpil patlatan şüphelinin zabıta tarafından yakalanıp polise teslim edildiğini belirtti.
"2 GÜN ÖNCE KURUMUŞ OTLARI BİÇİP TEMİZLEMESEYDİK KORUMUZ KÜLE DÖNEBİLİRDİ!"
Türkmen, sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu: "Binlerce ağaç olan Validebağ Korusu'nda "torpil" patlatan şahsı zabıtamız suçüstü yakaladı. Şahsın çantasından onlarca torpil daha çıktı. Çıkan yangını büyümeden hızla söndürüp, şahsı polise teslim ettik. 2 gün önce kurumuş otları biçip temizlemeseydik korumuz küle dönebilirdi!"
OĞLUNA ÖĞRETİYORMUŞ!
Diğer yandan edinilen son dakika bilgisine göre Validebağ Korusu'nda torpil atıp yangın çıkardığı belirtilen şahıs savunmasında "oğluma öğretiyordum" dedi