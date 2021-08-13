Son dakika | Validebağ Korusu’nu yakan kişi: Oğluma öğretiyordum!

Son dakika... İstanbul Üsküdar İlçesi'nde Validebağ Korusu'nda dün bir kişinin torpil patlatması sonucu yangın çıkmış, yangın büyümeden kısa sürede söndürülmüştü. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Validebağ Korusu'nda çıkan yangınla ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Türkmen, torpil patlatan şüphelinin zabıta tarafından yakalanıp polise teslim edildiğini belirtti.