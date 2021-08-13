Yakalanan kadın terörist adliyeye sevk edildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, PKK silahlı terör örgütünün YPJ yapılanmasına üye olduğu, örgüt adına faaliyet ve eylemlerde bulunduğu tespit edilen ve hakkında yakalama kararı çıkartılan N.W.M (33) yakalanarak gözaltına alındı.

SÜREKLİ YER DEĞİŞTİRİYORDU

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca aranan kadın teröristin Suriye'de yakalanmamak amacıyla Türkiye'ye kaçak yollar ile girdiğini ve yine yakalanmamak amacıyla İstanbul ile Kocaeli arasında sürekli gidip gelerek farklı adreslerde saklandığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu İzmit İlçesinde yakalanan ve Suriye'de birçok eyleme katıldığı iddia edilen N.W.M, jandarmada tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi.