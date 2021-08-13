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Giriş Tarihi: 13.8.2021 15:10

Yangından etkilenen çiftçilere yeni traktör

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Yangından etkilenen çiftçilere yeni traktör

Muğla Yatağan Köklük Mahallesi’nde yangın söndürme çalışmalarına destek veren çiftçilerin traktörleri kullanılamaz hale geldi. Felaket ardından üç çiftçiye yeni traktörleri teslim edildi. AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, üreticiler Sertaç Bircan, Esat Ateş ve Hüseyin Işık’a yeni traktörün anahtarını verdi.

Traktör devrilerek kullanılamaz hale geldiği sırada çiftçi Hüseyin Işık, "Vatan sağ olsun" diyerek duygularını belirtti.

İYİ Kİ VARSINIZ

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, "Hüseyin Işık'a geçmiş olsun demek için aradığımızda 'Vatan sağ olsun' diyerek duygularını belirtmişti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla traktörleri zarar gören 3 çiftçimize 0 kilometre yeni traktörlerini törenle teslim ettik. Sertaç Bircan, Esat Ateş ve Hüseyin Işık nezdinde isimsiz kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız!"

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Yangından etkilenen çiftçilere yeni traktör
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