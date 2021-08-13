Yangından etkilenen çiftçilere yeni traktör

Traktör devrilerek kullanılamaz hale geldiği sırada çiftçi Hüseyin Işık, "Vatan sağ olsun" diyerek duygularını belirtti.

İYİ Kİ VARSINIZ

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, "Hüseyin Işık'a geçmiş olsun demek için aradığımızda 'Vatan sağ olsun' diyerek duygularını belirtmişti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla traktörleri zarar gören 3 çiftçimize 0 kilometre yeni traktörlerini törenle teslim ettik. Sertaç Bircan, Esat Ateş ve Hüseyin Işık nezdinde isimsiz kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız!"