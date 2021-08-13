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Giriş Tarihi: 13.8.2021 16:25

Yardımlar AFAD üzerinden yapılacak

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Yardımlar AFAD üzerinden yapılacak

Ülkemizde peş peşe gelen yangın ve sel felaketleri sonrasında başlatılan yardım kampanyalarında düzenleme yapıldı. Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Yangın ve Sel kampanyaları AFAD üzerinden yapılmasına karar verildi. Kararda, açılan 7 yardım kampanyasından biri olan ‘Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası’nın sürekli olarak açık tutulacağı belirtildi.

İstanbul Valiliği yayımladığı duyuru ile son zamanlarda meydana gelen ve gelmesi muhtemel tüm olumsuzluk ve sel ile yangın gibi felaketlerde yardım kampanyasında düzenlemeye gidildiğini duyurdu.

12 Ağustos'ta alınan Cumhurbaşkanı Kararı ile yardımların AFAD üzerinden toplanacağı ifade edildi. Valilik tarafından duyurusu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Ülkemizde yakın zamanda meydana gelen yangın ve sel afetleri ile bundan sonra meydana gelebilecek yangın ve sel afetleri sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla, 12 Ağustos 2021 tarihi ve 4732 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile insani yardım kampanyası başlatılmıştır.

Milletimizi derinden üzen yangınlar ile seller sonrasında ülkemizdeki ve Dünya'nın dört bir noktasındaki vatandaşlarımız, yardım etme taleplerini yoğun bir şekilde AFAD'a iletmişlerdir. İnsanımızın bu vicdani talebini karşılamak üzere açılan yedi yardım kampanyasından biri olan "Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası", sürekli olarak açık tutularak yangın ve sel afetleri sonrasındaki ulusal çabaların desteklenmesi sağlanacaktır.
Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız, "YANGIN" ya da "SEL" yazarak 1866'ya SMS gönderebilecek (1 SMS 10 TL'dir) ya da hesap numaraları üzerinden bağış yapabilecektir."

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Yardımlar AFAD üzerinden yapılacak
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