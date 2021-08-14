20 milyon lira nakdi ödenek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve diğer yetkililerle birlikte Kastamonu
Bozkurt'ta incelemelerde bulundu. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı Kastamonu'da 32, Sinop
'ta ise 6 kişi olmak üzere 38'e yükseldi. Bartın
'da sele kapılan bir kişiyi arama çalışmaları ise aralıksız olarak sürdürülüyor. AFAD tarafından, Kastamonu'ya 5 milyon TL, Sinop'a 3 milyon TL ve Bartın'a 2 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ise Kastamonu'ya 5 milyon, Sinop'a 3 milyon ve Bartın'a 2 milyon lira ödenek gönderildi. Toplamda 20 milyon nakdi ödenek gönderildi. Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrasında 833 kişiye psikososyal destek hizmeti sunuldu.
DEVLET-MİLLET TEK YÜREK
Yangın
ve sel afetlerinden zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatılacak. Bu kapsamda koordinasyonu sağlamak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı görevlendirildi. Kampanya kapsamında, valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla kamu bankaları veya özel bankalar nezdinde açılacak özel hesaplar, AFAD Başkanlığı'nca duyurulacak. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı da bölgeye 14 TIR yardım gönderdi. Türk Kızılayı bölgede 184 personel, 9 ikram aracıyla görev yapıyor.
BÜYÜK DAYANIŞMA
Sinop'ta yardım ekipleri ve askerlerin oluşturduğu insan zincirine vatandaşlar da katıldı.