Adıyaman şehidini nişanlısı uğurladı

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin (27) cenazesi, memleketi Adıyaman
'ın Besni
ilçesinde toprağa verildi. Şehit Bali'yi son yolculuğuna ablası üniformasını giyerek, nişanlısı ise beresini takarak uğurladı. Öğle saatlerinde memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesi getirilen Şehit Uzman Çavuş Hakan Bali'nin cenazesi, Erdemoğlu Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından Atatürk Caddesi'ndeki tören alanına götürüldü. Babası 6 ay önce vefat eden, 4 kardeşi bulunan şehidin cenazesine ablası Meryem Bali üniformasını giyerek, 27 Temmuz'da nişanlandığı Ümmü Gülsüm Abaz ise komando beresini takarak katıldı. Cuma namazının ardından İl Müftüsü Mehmet Taşçı, cenaze namazını kıldırdı. Şehidin annesi Fatma Bali, nişanlısı Ümmü Gülsüm Abaz ve yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta kapanarak uzun süre gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından şehit uzman çavuş, Hoyratlı köyü mezarlığına defnedildi.
AKAR'DAN TAZİYE
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyon bölgesindeki üsse PKK'lı teröristlerce düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 12 Ağustos 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım, Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı. ANKARA