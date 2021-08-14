Alnından öpülesi kahramanlar

Sinop, Bartın ve Kastamonu'da şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel felaketinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına ait helikopterler, sel ve su baskınları sonucu mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
TSK'ya ait helikopterler, bölgede gerçekleştirdikleri aralıksız arama kurtarma çalışmaları ile mahsur kalan 353 vatandaşı güvenli yerlere tahliye etti. Diğer yandan, sel felaketinde mahsur kalan toplam 336 kişi de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı hava ve kara unsurları ile de güvenli bölgelere tahliye edildi. Arama kurtarma ekiplerinin Sinop Havalimanı'ndaki yoğunluğu, sel ve su taşkınları sonucu mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için nasıl bir mücadele verildiğini gözler önüne sererken, havalimanında toplam 15 helikopter olduğu gözlemlendi.
Sel felaketinin yaşandığı illerde tahliye çalışmalarına devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı şu ana kadar, Sahil Güvenlik helikopterleri ile 51 kişiyi, kara ekipleri ile 285 kişiyi mahsur kaldıkları yerlerden kurtararak güvenli bölgelere tahliyelerini sağladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, gerçekleştirdiği tahliyelerin yanı sıra yüzer unsurları ile denizde de arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirdi. Çalışmalarda 159 Sahil Güvenlik personeli, 3 Sahil Güvenlik helikopteri, 1 Sahil Güvenlik korveti, 3 Sahil Güvenlik botu ve 19 lastik bot görev aldı.
Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta mahsur kalan vatandaşların güvenli bölgelere tahliyesini sağlamak amacıyla 6 Sikorsky S-70 Helikopteri ile havadan keşif ve kontrol görevleri icra etmek üzere 2 Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) afet bölgesine yönlendirildi.
2 BİN 911 JANDARMA
Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgede gerçekleştirilen arama kurtarma, tahliye, yardım çalışmalarına destek olmak amacıyla; 18 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, 4 Su Altı Arama Kurtarma (SAK) Timi, 6 Arama Kurtarma Köpek Unsuru, 6 Kadavra Arama Köpek Unsuru 2 Jandarma Komando Taburu, 5 Jandarma Asayiş Komando Bölüğü, bir Mobil Harekât Merkezi ve bir Mobil Mutfak TIR'ı görevlendirildi. Afet bölgesindeki tüm faaliyetlerde 457 araç ile toplam 2 bin 911 Jandarma personeli arama kurtarma, yardım, destek ve emniyet görevlerini aralıksız yürütüyor.
ÇOCUĞUYLA KURTARILDI
Sel bölgesinden Amasya Merzifon 5. Ana Jet Üstü Komutanlığı'na ait arama kurtarma helikopteri tarafından çocuğuyla birlikte kurtarılan bir kadın Melek filoya ait arma ile teşekkür pozu verdi.