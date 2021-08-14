Ardahan’da sağanak yağış başladı!

Sağanak yağışların başladığı Doğu Anadolu Bölgesinde yer yer derelerin taşmasından dolayı sel felaketi ve heyelanlar oluşuyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminleri doğrultusunda tedbirlerini alan ekipler, anında müdahaleler için koordine oluyor. Ardahan'ın Göle ilçesinde de bazı mahallerde sel görüldü. Kuyruca ve Toptaş Mahallelerinde görülen sel nedeniyle bazı ekili alanlar zarar gördü. Sağanaklar nedeniyle meydana gelen tomrukların kaldırılması için ise bölge halkı adeta seferber oldu.
Göle-Kars Devlet Karayolu Balçeşme mevkiinde ise ani sağanak yağış nedeniyle tepelik kısımda bulunan toprak ve taşların yola sürüklenmesi sonucu heyelan meydana geldi. Karayolu, Jandarma asayiş ile Jandarma trafik timleri kontrolünde geçici olarak trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı.
SABAH'a konuşan Ardahan Valisi Hüseyin Öner ise tedbirlerin alındığını söyledi. Vali Öner; "Şuan Ardahan'da büyük bir problem yok. Meteorolojinin verileri kapsamında tedbirlerimizi aldık.