Ardahan’da sağanak yağış başladı!

Sağanak yağışların başladığı Doğu Anadolu Bölgesinde yer yer derelerin taşmasından dolayı sel felaketi ve heyelanlar oluşuyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminleri doğrultusunda tedbirlerini alan ekipler, anında müdahaleler için koordine oluyor. Ardahan'ın Göle ilçesinde de bazı mahallerde sel görüldü. Kuyruca ve Toptaş Mahallelerinde görülen sel nedeniyle bazı ekili alanlar zarar gördü. Sağanaklar nedeniyle meydana gelen tomrukların kaldırılması için ise bölge halkı adeta seferber oldu.