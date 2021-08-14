Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Ardahan’da sağanak yağış başladı!
Giriş Tarihi: 14.8.2021 13:12 Son Güncelleme: 14.8.2021 13:13

Ardahan’da sağanak yağış başladı!

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Ardahan’da sağanak yağış başladı!

Ardahan’da başlayan sağanak yağışlar özellikle Göle ilçesinde zaman zaman sele dönüşüyor. Bazı yollarda heyelanların oluştuğu Ardahan’da kurumlar ise olası tehlikelere karşı teyakkuzda bekliyor. SABAH’a konuşan Ardahan Valisi Hüseyin Öner "Tüm birimlerimiz teyakkuzda. Şuan korkulacak bir durum yok" dedi.

Sağanak yağışların başladığı Doğu Anadolu Bölgesinde yer yer derelerin taşmasından dolayı sel felaketi ve heyelanlar oluşuyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminleri doğrultusunda tedbirlerini alan ekipler, anında müdahaleler için koordine oluyor. Ardahan'ın Göle ilçesinde de bazı mahallerde sel görüldü. Kuyruca ve Toptaş Mahallelerinde görülen sel nedeniyle bazı ekili alanlar zarar gördü. Sağanaklar nedeniyle meydana gelen tomrukların kaldırılması için ise bölge halkı adeta seferber oldu.

Göle-Kars Devlet Karayolu Balçeşme mevkiinde ise ani sağanak yağış nedeniyle tepelik kısımda bulunan toprak ve taşların yola sürüklenmesi sonucu heyelan meydana geldi. Karayolu, Jandarma asayiş ile Jandarma trafik timleri kontrolünde geçici olarak trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı.

SABAH'a konuşan Ardahan Valisi Hüseyin Öner ise tedbirlerin alındığını söyledi. Vali Öner; "Şuan Ardahan'da büyük bir problem yok. Meteorolojinin verileri kapsamında tedbirlerimizi aldık.

Başta AFAD ekipleri olmak üzere konuyla ilgili tüm birimlerimiz teyakkuzda bekliyor. Yer yer oluşan problemlere anında müdahale ediliyor. Şimdiye kadar herhangi bir can veya mal kaybına çok şükür rastlamadık. Bazı tarım alanlarında sorunlar olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ardahan’da sağanak yağış başladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA