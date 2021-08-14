Bahçeli: İstismar ve ihanet kol kola

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Ankara Altındağ
'daki olaylara ilişkin "Karanlık mihraklar bir yanda Türk-Kürt ihtilafını kaşımanın, diğer yanda da yerli-sığınmacı gerilimini şiddet alanına taşımanın hevesine kapılmışlardır. Altındağ'da bıçaklanarak katledilen Emirhan Yalçın evladımıza Allah'tan rahmet dilerken, katillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyorum. Toplumsal huzuru bozmak için farklı mecralardan tahrik ve ajitasyona kalkışanların bağlantıları da mutlaka araştırılmalıdır" dedi. "Ülkemiz çok ciddi risk altındadır" diyen Bahçeli "İstismar ve ihanet kol koladır. Bunlar oluyorken, İP Başkanı'nın ziyaret ettiği yerlerde, tıpkı bir tiyatro sahnesini andıran danışıklı dövüş tartışmaları ve karşılıklı söz düelloları da başka bir damardan Türkiye'ye kurulmuş tuzaktır" ifadelerini kullandı.