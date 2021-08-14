Başsavcılıktan Ali Baba Sultan Cemevi soruşturması! Gerekli adli süreç yönetilecek

UYUMAK İÇİN CAMI KIRMIŞLAR

Yakalanan şüphelilerin savunmalarında gece alkol aldıklarını, kapalı bir mekanda uyumak için cemevinin camını kırarak kapıyı açtıklarını ve burada yattıklarını ve sabaha karşı cemevini terkettiklerini söyledikleri öğrenilirdi. Cemevinin yetkilisinin ise şüphelilerle aynı mahallede oturduklarını ve aileleriyle konuştuktan sonra eylemlerinin art niyetli olmadığını belirttiği ortaya çıktı.

GEREKLİ ADLİ SÜREÇ YÖNETİLECEK

Başsacılık, başlatılan soruşturma kapsamında tüm araştırmaların yapılmasının ardından toplanan delillerin değerlendirilerek ilgileler hakkında gerekli adli sürecin yürütüleceğini açıkladı.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Pendik ilçemizin Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi'nin penceresinin kırılması olayının aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin kamera kayıtları ve görgü tanıklarından alınan bilgiler doğrultusunda yaptıkları titiz çalışmalar neticesinde olayın, bugün saat 01.00 sıralarında cemevinin bahçesine giren iki alkollü şahıs tarafından yapıldığı anlaşılmıştır. Olaya karışan şüpheli E.Ş. ve E.B. adlı şahıslar yakalanmış olup, başlatılan soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."