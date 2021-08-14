Başsavcılıktan Ali Baba Sultan Cemevi soruşturması! Gerekli adli süreç yönetilecek

Cemevine yönelik dün gece saatlerinde yapıldığı belirtilen saldırıyı Facebook hesabı üzerinden duyuran Tahir Aslandaş, 'Bu gece İstanbul/Pendik'te Ali Baba Sultan Cemevi'nin arka penceresi kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırılarak cemevine saldırı yapışmıştır.' derken saldırıyla ilgili gereken araştırma ve incelemenin yapıldığını belirtti.
BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Yapılan saldırının ardından açıklama yapan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılık yaptığı açıklamada Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi'nin camının dair ihbar alınması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra olayı gerçekleştirdikleri belirlenen E.Ş. ve E.B. isimli şüphelilerin yakalandığını belirtti.
UYUMAK İÇİN CAMI KIRMIŞLAR
Yakalanan şüphelilerin savunmalarında gece alkol aldıklarını, kapalı bir mekanda uyumak için cemevinin camını kırarak kapıyı açtıklarını ve burada yattıklarını ve sabaha karşı cemevini terkettiklerini söyledikleri öğrenilirdi. Cemevinin yetkilisinin ise şüphelilerle aynı mahallede oturduklarını ve aileleriyle konuştuktan sonra eylemlerinin art niyetli olmadığını belirttiği ortaya çıktı.
GEREKLİ ADLİ SÜREÇ YÖNETİLECEK
Başsacılık, başlatılan soruşturma kapsamında tüm araştırmaların yapılmasının ardından toplanan delillerin değerlendirilerek ilgileler hakkında gerekli adli sürecin yürütüleceğini açıkladı.
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Pendik ilçemizin Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi'nin penceresinin kırılması olayının aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin kamera kayıtları ve görgü tanıklarından alınan bilgiler doğrultusunda yaptıkları titiz çalışmalar neticesinde olayın, bugün saat 01.00 sıralarında cemevinin bahçesine giren iki alkollü şahıs tarafından yapıldığı anlaşılmıştır. Olaya karışan şüpheli E.Ş. ve E.B. adlı şahıslar yakalanmış olup, başlatılan soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."