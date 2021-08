Birlik ve beraberlikle yaraları saracağız

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu 'ya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada vatandaşlara seslendi. İşte konuşmasının satırbaşları:Devlet olarak tüm imkânlarımızla felaketin ilk anından itibaren vatandaşlarla beraber olduk. Ben dün ekranda izledim, bütün kardeşlerimizi Silahlı Kuvvetler'imizin, polisimizin evlerin damlarından nasıl kurtardıklarını izledim. Bu kahramanlarımız alnından öpülesi kahramanlarımız. Mağdur durumda olan yüzde 95'ini kurtardılar. Allah göstermesin aksi olabilirdi ama bunu başardılar. Ben bu operasyonda görev alan tüm kardeşlerimizi alnından öpüyorum. Kadın-erkek, çocuk demeden sepetin içerisinde o yeni doğmuş yavrunun kurtuluşu herhalde gözlerimizi yaşartmıştır değil mi. Selden etkilenen Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastaların tamamı diğer hastanelere nakledilmiş veya evlerine ulaştırılmıştır.Şunu çok açık, net söylüyorum; Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız. Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp, küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız. Devletimiz her türlü kaybı telafi edecek.Kredi desteğinden vergi ertelemelerine kadar tüm acil tedbirleri devreye almış durumdayız. Evleri zarar görenlerin konutları da fevkalade bir durum olmadıkça 1 yıl içerisinde bitirilecek.Yolların ve köprülerin hasar görmesi nedeniyle ulaşımı aksayan yerler için alternatif güzergâhlar üzerinde karayolları çalışıyor. 3 ilde 120 ayrı ekip çalışma gerçekleştiriyor. Elektrik kesintisi olan yerlerde bir an önce enerji akışını sağlamak için çalışmalar sürüyor. Su kesintisi yapılan yerlerdeki altyapı onarım çalışmaları da hemen başlamıştır. Haberleşmenin kesintisiz sürmesi için gerekli mobil istasyonlar, ihtiyaç duyulan evlere ulaştırılmıştır. Hayatını kaybeden insanlarımızı geri getiremeyiz ama devletimiz onun dışındaki her türlü kaybı telafi edecek güce, imkâna, kararlılığa sahiptir, bundan endişeniz olmasın. Bugüne kadar yaşamış olduğumuz her hadisede Türkiye'de hiç kimsenin sahipsiz olmadığını dosta düşmana gösterdik.Bu arada Erdoğan, Twitter paylaşımında, sel felaketine 5 bin 188 personel, 19 helikopter, 1 İHA, 2 JİKU, 701 araç, 66 ambulans, 41 UMKE, 27 arama köpeği, 542 iş makinesi, 14 vidanjör, 65 motopomp, 41 bot, 3 mobil koordinasyon TIR'ı ve 1 mobil harekât merkezi ile müdahale edildiğini bildirdi.Kastamonu, Bartın ve Sinop'u Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak ilan ediyoruz. Bu işin siyaseti olmaz ama bakıyorum ki bazı kanallarda siyasetle yakından uzaktan da ilgisi, alakası olmayan tipler ileri geri konuşuyorlar. Onların bu şekilde yaklaşımı bizi üzmez, işimizi yapmaktan, çalışmaktan alıkoyamaz. Bizi üzen nedir biliyor musunuz? Böyle bir zamanda bir olmamız lazım, beraber olmamız lazım. Onlara bakıyorsunuz hâlâ gelip "Erdoğan'a ben nasıl vurayım da ona bir yerden yara vereyim" dertleri bu. Biliyoruz ki milletimiz, bunların hiçbirine de itibar etmiyor. Yıkılanın yerine daha iyisini yaparak, yananın yerine daha fazlasını dikerek, eksilenin yerine daha çoğunu koyarak yolumuza devam ediyoruz. Dikili bir fidanı olmayanlar ne yangın bölgelerine giderler ne sel bölgelerine giderler, sadece rahat rahat oturdukları yerden gazel okurlar.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu Bozkurt'ta hayatını kaybeden Fatih Keşaplı (44) için Bozkurt Yeni Camisi'nde kılınan cenaze namazında saf tuttu. Namaza, Keşaplı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Başkan Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası konuşan Erdoğan, "Rabbim Fatih kardeşimizin mekânını cennet eylesin" dedi.