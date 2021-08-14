Giriş Tarihi: 14.8.2021

Birlik ve beraberlikle yaraları saracağız ÖMER ÇETİN

Devletimiz her türlü kaybı telafi edecek. 4 Bölgede 5188 personel, 19 helikopter, 66 ambulans, 41 UMKE, 701 hizmet aracı, 542 iş makinesi görev yapıyor. Güvenlik güçlerimiz, mahsur kalan vatandaşları helikopterlerle kurtardı. Mağdurların yüzde 95'ini yılmadan kurtarmayı başaran bu alnı öpülesi kahramanları milletim adına tebrik ediyorum