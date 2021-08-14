Büyükşehir’de millet ittifakından SMA testine veto

İzmir'de yaşayan evlilik hazırlığı yapan çiftlerin (talep etmeleri halinde) genetik taşıyıcılık testlerinin yapılarak muhtemel gen değişikliğinin önceden tespit edilmesi, yeni aday vatandaşlarımızın ve ailelerinin sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için SMA taşıyıcılık test ücretlerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması adına Eşrefpaşa Hastanesi veya testi uygulayabilen hastanelerle protokol imzalanmasına yönelik gündem maddesi CHP ve AK Partili Meclis Üyelerini karşı karşıya getirdi.

BÜYÜKŞEHİR ELİNİ TAŞIN ALTINA SOKMALI

Mecliste oylanan önerge CHP ve İyi Partili Meclis Üyelerinin ret oyu ile kabul edilmedi. Önergeye ret oyu veren CHP'li Hukuk Komisyonu Başkanı Ufuk Yörük mecliste yaptığı konuşmada Sağlık Bakanlığının bu yönde bir çalışma yaptığını, tanı koyma yönündeki çalışmaların bakanlık tarafından yürütülmesini uygun bulduklarını söyledi. Yörük'ün sözlerine tepki gösteren AK Partili Meclis Üyesi Ahmet Uğur Baran ise SMA konusunda büyükşehir belediyesinin elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek; "Bu önergede benim takıldığım nokta iptal gerekçesi. Sağlık Bakanlığı bir çalışma yaptığı için biz bunu reddediyoruz demek İBB Meclisinin kendini reddetmesi anlamına gelir. Başka bir tarım mümkün derken İBB gündemine tarımı aldı mı? Aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı varken neden bunu gündeme aldınız o zaman? İBB geçen hafta kırsalda çıkabilecek yangınlara karşı itfaiye daire başkanlığının altıda şube başkanlığı kurulması için düğmeye bastı. O zaman Orman ve Tarım Bakanlığı varken neden böyle bir şey yaptık. Merkezi yönetim ve hükümet yönetim organları birbirlerini tamamlayıcıdır." Diye konuştu.

TEŞEKKÜR EDİYORUM

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ise, "CHP'li meclis üyelerine bakanlığımızın yaptığı çalışmaları dikkatli inceleyip buralara bilgi verdiği için teşekkür ediyorum. Önerge kabul görmedi, oy çokluğu ile geçti. Belki önümüzdeki günlerde tekrara değerlendireceği bir konudur. Sağlık Bakanlığımızın bu konuda yapmış olduğu çalışmalar titizlikle devam edecek. Belediyede bir bilim kurulumuz var. İşbirliği ve çalışma ile belki önümüzdeki günlerde bir çalışma yapılacaktır" dedi. Sert tartışmaların ardından önerge Cumhur ittifakının olumlu oy kullanmasına rağmen CHP ve İyi Partili Meclis üyelerinin oyları ile ret edildi.