CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç’un HES iddiası yalanlandı! "Ya bilgisizlikten ya da art niyettendir"

Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu.
Prof. Dr. Birpınar, Kastamonu Bozkurt Ezine Çayı'nın üzerinde 2 HES'in de kanal tipli olduğunu belirterek, "Arkalarında su biriktirmezler! Bozkurt şehir merkezindeki selin sebebi HES patlaması olamaz! Böyle olduğunu iddia etmek ya bilgisizlikten ya da art niyettendir…Selin sebebi araştırılır, ancak yalanla olmaz!" ifadelerini kullandı.
ÖZTUNÇ'UN, "BOZKURT'TAKİ SELİN BÜYÜK BİR ORANDA SEBEBİ HES'TİR" İDDİASI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Sinop'un Ayancık ilçesini ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini etkileyen sel felaketi hakkında konuşmuş ve "Bozkurt'ta HES'in etkisi çok büyük.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç
Biz yıllardır söylüyoruz. Bu kadar çok HES olmaz. Gördüğünüz her ufak suyun başına HES yapıyorsunuz. Bu HES'ler baraj görevi görüyor, bu HES'ler yüzünden seller oluyor diyoruz ama hükumet dinlemiyor. Bozkurt'taki selin büyük bir oranda sebebi HES'tir" iddiasında bulunmuştu.