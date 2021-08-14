CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç’un HES iddiası yalanlandı! "Ya bilgisizlikten ya da art niyettendir"





CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç

Biz yıllardır söylüyoruz. Bu kadar çok HES olmaz. Gördüğünüz her ufak suyun başına HES yapıyorsunuz. Bu HES'ler baraj görevi görüyor, bu HES'ler yüzünden seller oluyor diyoruz ama hükumet dinlemiyor. Bozkurt'taki selin büyük bir oranda sebebi HES'tir" iddiasında bulunmuştu.