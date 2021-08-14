Direniş sürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP
il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti koronavirüse rağmen 712'nci gününde de devam ediyor. 2010 yılında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK yandaşları tarafından kandırılarak 13 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Emrah için İstanbul'dan gelen anne Aynur Panay, 712 gündür HDP önündeki evlat nöbetini sürdürüyor.
"OĞLUMU HDP'LİLER KAÇIRDI"
Oğlunun HDP ile PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını kaydeden anne Panay, "Oğlumu HDP'liler kaçırdı, PKK'ya teslim ettiler. Ben oğlumu HDP'den istiyorum ve gelinceye kadar da eylemimden vazgeçmeyeceğim. Oğlum Emrah beni duyuyor ve görüyorsan kaçıp gelip teslim ol. Emrah seni çok özledim, kaç gel, teslim ol kurban olduğum" dedi.